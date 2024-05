Emotivo mensaje de Cascallares hacia Pablo Vico en su partida de Brown de Adrogué

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, le envió un afectuoso mensaje tanto a Pablo Vico como al Club Brown de Adrogué frente al proceso que marca la despedida del entrenador luego de 15 años de estar al frente del primer equipo de la institución deportiva browniana. “Con la convicción de que más temprano que tarde escribirá nuevas historias de amor y pasión junto a esa querida institución que es Brown de Adrogué, quiero enviarle un afectuoso abrazo y todo nuestro agradecimiento a un grande del deporte y del fútbol como es Pablo Vico”, indicó el jefe comunal. Mariano Cascallares acompañó ese mensaje en las redes sociales con la imagen de un reciente encuentro que mantuvo en el Municipio de Almirante Brown con Pablo Vicó durante el cual el director técnico le obsequió una camiseta de Boca autografiada por todos los jugadores del plantel profesional. Vico mantiene un vínculo inquebrantable con Brown de Adrogué, a tal punto que lo dirigió en forma ininterrumpida durante los últimos 15 años, e incluso vive en las instalaciones del estadio de la institución deportiva local. En las últimas horas el Club lo despidió con el mensaje: “La historia de Brown no se cuenta sin vos. Una pausa de un cuento maravilloso. Muchas gracias de todo corazón Pablo Vico”. Como se dijo, el histórico entrenador de 68 años de edad tiene una relación muy especial con la hinchada y la familia del Club de Adrogué con el cual entre muchos otros logros deportivos consiguió nada menos que dos ascensos.

Both comments and pings are currently closed.