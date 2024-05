Cascallares inauguró el nuevo vacunatorio “Hilda Granotti” en Longchamps

En un emotivo acto, el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, inauguró el nuevo Vacunatorio “Hilda Granotti” en la Unidad de Pronta Atención (UPA) N°5, de la localidad de Longchamps, que ofrecerá importantes servicios a los vecinos y vecinas de toda esa zona La actividad se llevó adelante en el edificio del Hospital Modular N° 9, ubicado en la avenida Aviación N°599, donde las autoridades realizaron el tradicional corte de cintas y pusieron en funcionamiento este nuevo espacio abierto a toda la comunidad. Este nuevo espacio, bautizado en homenaje a la doctora Hilda Granotti, quien fuera una de las directoras del Hospital Lucio Meléndez, tiene como objetivo el fortalecimiento de las estrategias de vacunación que permitan captar a toda la población en general. De esta manera, el nuevo vacunatorio tiene como finalidad llevar adelante los esquemas de inmunización oportunos y poner al día a los niños y niñas que se encuentren atrasados en el esquema. “Sentimos una enorme alegría de poner en funcionamiento este nuevo vacunatorio con el nombre de Hilda, quien partió el año pasado y que con su enorme compromiso por la salud y desempeño fue una de las encargadas de dirigir el Hospital Lucio Meléndez” en los últimos años, remarcó Mariano Cascallares. En la actividad dijeron presente la directora de la Unidad de Pronta Atención N°5 -Hospital Modular N°9 de Almirante Brown, Virginia Vallejos; el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el secretario de Gobierno, Juan José Fabiani; el secretario de Salud, Walter Gómez; la subsecretaria de Redes Integrales de Servicios de Salud, Mariana Ávila, y la delegada de Longchamps, Valeria Soria.

