Paro de trenes, subtes y aviones contra el impuesto a las Ganancias

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) anunció un paro de transporte para el próximo lunes 6 de mayo, que afectará el funcionamiento de trenes, subtes, aviones y puertos. La medida de fuerza es en rechazo a la posible restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias. La acción gremial fue confirmada por el secretario general de la CATT, Juan Carlos Schmid con un mensaje a través de sus redes sociales donde especifica a qué hora y qué día habrá paro nacional.

