Gremios del transporte definieron no hacer paro el lunes, pero realizarán asambleas

Los sindicatos nucleados en la CATT anunciaron que no paralizarán los servicios, pero sí harán asambleas. El Gobierno analizaba la posibilidad de sanciones. La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) anunció que finalmente no llevará a cabo el paro previsto para el próximo lunes 6 de mayo, y en cambio realizarán asambleas, lo que podría afectar parcialmente los servicios. La amenaza de paro era para los transportes aéreos, terrestres -incluyendo colectivos y trenes- y marítimos. En ese caso con afectación sobre las operaciones de comercio que transitan por vía fluvial. El Gobierno había anticipado que podría aplicar sanciones contra los gremios que pararan.

