AstraZeneca admitió que su vacuna contra el Covid-19 tiene efectos secundarios “raros”

AstraZeneca, el laboratorio que produjo una de las vacunas del Covid-19, admitió en documentos legales que sus dosis pueden producir un efecto secundario raro. Esta declaración ocurrió en el marco de una demanda tratada en Reino Unido en la que se acusa a la empresa de causar lesiones graves en una cantidad limitada de casos. De esta manera, el reconocimiento que hizo AstraZeneca a las consecuencias que provocó la vacuna, podría dar lugar a un acuerdo de compensación de hasta 100 millones de libras esterlinas (USD 125 millones) para los demandantes. “Además, el TTS también puede ocurrir en ausencia de la vacuna AZ (o cualquier otra). La causalidad en cualquier caso individual será materia de prueba pericial”, agregó el laboratorio. En total, el Tribunal Superior recibió una presentación de 51 casos de personas o familiares que plantearon haber padecido efectos secundarios. El primero en presentar la demanda fue Jamie Scott, quien sufrió lesión cerebral irreversible después de desarrollar un coágulo de sangre y una hemorragia cerebral tras ser vacunado a principios del 2021. Este caso involucra daño moral, además, ya que el hospital avisó a su esposa que Scott moriría. En este sentido, la abogada Sarah Moore, socia del estudio Leigh Day, que es parte de la demanda planteó que “a AstraZeneca le ha llevado un año admitir formalmente que su vacuna puede causar coágulos sanguíneos devastadores, cuando este hecho ha sido ampliamente aceptado por el sector clínico” desde finales de 2021. Por su parte, en un comunicado, AstraZeneca expresó su “solidaridad con cualquiera que haya perdido a sus seres queridos o haya informado de problemas de salud. La seguridad del paciente es nuestra máxima prioridad y las autoridades reguladoras cuentan con estándares claros y estrictos para garantizar el uso seguro de todos los medicamentos, incluidas las vacunas”. AstraZeneca. Foto: Reuters. “A partir del conjunto de pruebas obtenidas en ensayos clínicos y datos del mundo real, se ha demostrado continuamente que la vacuna AstraZeneca-Oxford tiene un perfil de seguridad aceptable y los reguladores de todo el mundo afirman sistemáticamente que los beneficios de la vacunación superan los riesgos de posibles efectos secundarios extremadamente raros”, agregó el laboratorio. as declaraciones de la OMS sobre AstraZeneca La Organización Mundial de la Salud (OMS) destacó en una publicación llamada “Todo lo que se debe saber sobre la vacuna ChAdOx1-S (recombinante) de Oxford/AstraZeneca contra la COVID-19″, que el Comité Consultivo Mundial sobre Seguridad de las Vacunas, “un grupo de expertos que ofrece a la OMS orientaciones independientes y bien fundamentadas” que informó “sobre el uso seguro de las vacunas” además que “recibe y evalúa los informes sobre eventos de seguridad sospechosos que pueden tener consecuencias internacionales”. En este marco, el Comité expresó: “Se ha notificado un nuevo tipo de evento adverso muy raro, conocido como síndrome de trombosis con trombocitopenia, tras la administración de esta vacuna. Este síndrome comporta alteraciones de la coagulación sanguínea graves y poco frecuentes asociadas a recuentos plaquetarios bajos. En los países en que actualmente se registra transmisión del SARS-CoV-2, las ventajas de vacunarse superan con creces los riesgos, dada la protección que confiere la vacuna frente a la COVID-19″.

Both comments and pings are currently closed.