Estatales negaron que los salarios le están ganando a la inflación como dijo Javier Milei

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, le respondió al presidente Javier Milei y negó que “los salarios le estén ganando a la inflación”. “Los estatales y jubilados hemos perdido más poder de compra con nuestros ingresos en sus 4 meses de gobierno, que en los 8 años anteriores”, dijo Aguiar. , dijo Aguiar. Lo desmintió en sus redes sociales y le preguntó: “¿De verdad Javier Milei usted piensa que en la Argentina hay alguien que pueda creerle semejante estupidez? ¿Qué salarios le están ganando a la inflación? Imagino que se refiere al suyo, al de los de los hermanos Adorni o al de los Senadores”. “A nosotros no nos falte el respeto por favor. Los estatales y jubilados hemos perdido más poder de compra con nuestros ingresos en sus 4 meses de gobierno, que en los 8 años anteriores”, señaló. “El país imaginario en el que vive cuando está en Olivos o encerrado en hoteles”, dijo, y aseguró que “el (país) de verdad, con sus medidas económicas la vida de la mayoría destrozó”. Luego, lo criticó: “Mentir como miente usted, es violencia. Y a esta altura, por su alta responsabilidad, ya es violencia institucional”. Durante una entrevista en Radio Rivadavia, Milei había afirmado que “los salarios ya han empezado a ganarle a la inflación, eso va a implicar una recomposición de los ingresos de los trabajadores”. Además, destacó los logros económicos de su gestión y señaló que cada vez es “más notable el modo en el que va bajando la inflación”. Aunque reconoció que “es cierto que estamos en el peor momento de actividad económica”, indicadores muestran que “se está tocando un piso”.

