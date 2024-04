El municipio realiza operativos de poda y corte de ramas despejando luminarias, cámaras y semáforos

El Municipio de Almirante Brown informó que está llevando a cabo operativos de poda y corte de ramas de árboles logrando de ese modo despejar luminarias, cámaras de monitoreo y semáforos en diferentes arterias y cruces viales. En ese marco, el fin de semana desde Defensa Civil de la Comuna en articulación con la Secretaría de Gestión Descentralizada realizaron trabajos de corte, poda y despeje en una extensa zona de Adrogué, abarcando calles como Joaquín de la Peña, Spiro, De Kay, y Rosales entre otras puntualmente en la localidad de Adrogué. En cada caso se procedió al uso de grúas, móviles y escaleras para alcanzar las ramas que obstaculizan las cámaras de monitoreo, los semáforos, y que también en muchos casos afectaban el rendimiento de los artefactos de luces con tecnología Led impidiendo la correcta iluminación de algunas zonas. Se indicó que estas acciones se vienen profundizando en determinados sectores como por ejemplo en los Corredores Escolares Seguros que estableció la Comuna browniana en los alrededores de establecimientos educativos. En ese marco el intendente Mariano Cascallares indicó que “con estos operativos que realizamos en esta época del año sumamos más herramientas de prevención para cuidar a nuestras vecinas y vecinos en cada localidad” de Almirante Brown. Como se indicó, el Municipio continuará con los equipos dispuestos a tal efecto multiplicando este tipo de acciones y operativos que suman para la prevención del delito.

