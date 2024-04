El tren Roca cambiará su cronograma: desde cuándo y cómo funcionará

La línea Roca funcionará con un diagrama especial en todos sus ramales a partir del miércoles 8 de mayo y durante tres semanas, debido a la realización de tareas de reparación, lo cual afectará al trayecto “Se realizará el desarme de vías, la demolición de mampostería, el hormigonado del nuevo puente, la adecuación de los desagües, el montaje de vías y la soldadura de rieles” , indicó el comunicado. , indicó el comunicado. La idea es realizar obras en los servicios eléctricos de la línea que conecta a Plaza Constitución con diversos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero también para poder mejorar la frecuencia del transporte porque es una de las principales complicaciones. El cambio será desde el 8 de mayo y podía durar un mes debido a lo que conlleva la obra. Pero agilizará algunos minutos de viaje: Ramales La Plata y Bosques (sentido Quilmes): Frecuencia de 40 minutos.

Plaza Constitución-Berazategui: 20 minutos de frecuencia.

Ramales Ezeiza, Alejandro Korn y Bosques (sentido Temperley): Fecuencia de 20 minutos.

Plaza Constitución-Temperley: 10 minutos de frecuencia. Operativamente es imposible realizar la tarea sin afectación del servicio, puesto que la circulación por dos de las cuatro vías (las vías 1 y 2 del viaducto) debe ser interrumpida. El puente donde se trabajará, en el barrio de Barracas, fue construido durante la década del 20 del siglo pasado y su estructura es de mampostería (método de construcción obsoleto que fue reemplazado por el uso de hormigón en las obras de infraestructura de envergadura). Por ello, el paso del tiempo y la circulación constante de formaciones hacen indispensable su reparación de manera inmediata. Los trabajos que se efectuarán incluyen el desarme de la vía, el retiro de la piedra balasto, la demolición de la mampostería afectada, la recomposición del arco mediante hormigonado, la adecuación de los desagües, el armado del tendido de vías y la restitución de la geometría de vía.

