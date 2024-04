Este sábado, Almirante Brown y Lomas de Zamora realizarán operativos conjunto de zoonosis

En el marco del Día del Animal, este sábado 27 de abril los Municipios de Almirante Brown y Lomas de Zamora realizarán un operativo integral gratuito de sanidad animal que incluirá castración, desparasitación y vacunación antirrábica de perros y gatos. La jornada intermunicipal tendrá lugar en el Parque 30 de Septiembre, ubicado en la intersección de las calles 30 de Septiembre y Avellaneda (barrera ferroviaria), en el límite de los distritos, a partir de las 7.30, horario en el que inicia el registro por orden de llegada de los animales para la castración. En este sentido, se llevarán a cabo 100 intervenciones quirúrgicas. Quienes asistan deberán llevar el animal con 12 horas de ayuno (líquido y sólido), los gatos dentro de una bolsa de red (como las de cebollas) y los perros con correa y bozal en caso de ser potencialmente peligrosos. También llevar una manta para cada animal. Cabe recordar, que preñadas o en celo se castran igual y siempre a partir de los cinco meses. Durante el operativo se realizarán además consultas veterinarias, vacunación antirrábica, desparasitación, retiro de puntos de castración, corte higiénico, corte de uñas, limpieza de oídos, también se brindará asesoramiento jurídico respecto de la ley 14.346 (Maltrato Animal), y una charla sobre concientización en adopción. Esta es la primera jornada conjunta que realizan ambos municipios en materia de salud animal con el objetivo de aunar esfuerzos para promocionar los beneficios de la castración. Además, se prevé intercambiar criterios metodológicos en la sistematización del servicio para la optimización de los recursos humanos, técnicos y económicos de ambas comunas; impactar poblacionalmente sobre los ejemplares de la zona limítrofe; fortalecer la relación entre los equipos de trabajo, y elevar el estándar de respeto hacia los animales, como instrumento recomendado para una mayor responsabilidad ciudadana. Al respecto, el intendente de Almirante Brown señaló: “Realmente es muy importante aunar esfuerzos para mejorar los servicios, en esta oportunidad con un operativo conjunto entre Lomas de Zamora y nuestro Municipio para promover los beneficios de la castración entre otras atenciones que se brindarán en pos de la salud de los animales”. Asimismo, agregó: “El Centro de Sanidad Animal y Zoonosis Brown es un orgullo para todos nosotros. Somos el primer Municipio no eutanásico de Argentina y nuestro programa de castraciones gratuitas, masivas, sistemáticas, tempranas y abarcativas de animales es un modelo para muchos profesionales de todo el país”.

