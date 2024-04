Alertan por nuevas estafas con la VTV: cómo evitarlas

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es considerado un requisito obligatorio para poder circular tanto en la provincia como en la Ciudad de Buenos Aires. Los Ministerios de Transporte emitieron comunicados alertando a los conductores que hayan iniciado los trámites para renovar la VTV debido a la gran ola de estafas ocurridas en los últimos días. Cómo son las nuevas estafas con los turnos de la VTV Se hizo presente un incremento de actividades fraudulentas que abarcan desde el uso indebido de billeteras virtuales hasta la manipulación de información bancaria y la propagación de correos electrónicos falsos. Este aumento notable en las estafas se relacionan con los turnos para la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Al mismo tiempo se asegura que la única vía oficial para solicitar el turno es a través del sitio web https://vtv.gba.gob.ar. La recomendación para evitar estafas con la VTV A través de redes sociales, la cartera bonaerense conducida por el ministro Jorge D’Onofrio pidió que se desestimen los mensajes que se envían por fuera de los canales oficiales con la solicitud de datos bancarios para acelerar la gestión. “Ante las denuncias de estafas en la reserva de turnos para la VTV, el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires informa que durante el trámite NO se solicita los datos de tu tarjeta ni el pago por adelantado”, detalla el comunicado. Cómo pedir turno para hacer la VTV en la provincia de Buenos Aires Los pasos para conseguir el turno son: Acceder al sitio web oficial de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la Provincia de Buenos Aires.

Seleccionar la opción “Reservá tu turno” y proporcionar los datos de la patente y el tipo de vehículo a verificar.

y proporcionar los datos de la patente y el tipo de vehículo a verificar. Llenar el formulario con los datos de contacto del solicitante.

Completar otro formulario con los detalles del titular del vehículo.

Rellenar la solicitud de información del turno, donde se especifica el partido, la localidad, la planta y el día para la verificación del vehículo.

Confirmar el turno.

