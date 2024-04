Cascallares entregó maquinarias a emprendedores y emprendedoras de Almirante Brown

Durante un acto que tuvo lugar en el Centro de Desarrollo Productivo “Incuba Brown” de Burzaco, el intendente municipal Mariano Cascallares entregó herramientas y maquinarias a emprendedores y emprendedoras de nuestro distrito. En total fueron un total de 41 los emprendimientos locales beneficiados. La jornada se realizó en el edificio ubicado en las calles Cruz del Sur y Sempere, en el marco del programa “Banco de Materiales y Herramientas”. En el lugar se entregaron equipamientos a trabajadores de los rubros Gastronómicos (repostería, panadería y pastelería), Construcción, Carpintería, Cerámica, Bicicletería, Estética y bienestar, Herrería y Bijoux artesanal. El acto contó con la presencia de la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos local, Bárbara Miñán, y el titular del Instituto de la Economía Social (IMES), Víctor Capparelli, entre otros. En la oportunidad, Cascallares subrayó el hecho de poder seguir brindando respuestas a los emprendedores de Almirante Brown con insumos y herramientas para que puedan potenciar sus emprendimientos, y acompañarlos con espacios como Incuba Brown para que comercialicen sus productos y se capaciten. “Es una alegría y un gran desafío seguir apoyando a nuestros emprendedores brownianos y lo hacemos porque estamos convencidos que el trabajo es el verdadero motor y ordenador social”, señaló el jefe comunal. Algunos de los elementos entregados fueron: heladeras exhibidoras, sierras de mesa, amoladoras, cocinas industriales, amasadoras, desmalezadoras, hornos pizzero y pastelero, Freezers, mini tornos, taladros y agujereadoras, entre otros. Participaron también de la jornada la directora de Economía Social, Gabriela Lacquaniti y la concejal Ivanna Rezano, entre otros dirigentes locales.

