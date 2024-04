Paritarias: Paritarias: cuánto cobrarán los médicos bonaerenses en abril

Así como lo hicieron los estatales, docentes y judiciales, los médicos de la Provincia de Buenos Aires cerraron paritarias con el Gobierno de Axel Kicillof y abrocharon un 9,5 por ciento de incremento para abril, es decir un punto y medio abajo de la inflación. Aún así, las entidades gremiales consideraron como “positivo” que las negociaciones paritarias continúen desarrollándose mensualmente, al tiempo que subrayaron que los aumentos acumulados alcanzan un 51,7 por ciento sobre una inflación del 51,6 puntos en lo que va del 2024. Vale aclarar que la oferta incluye, además, la cláusula de revisión en mayo e incremento en los tramos y topes que dan derecho a la percepción de asignaciones familiares. El acuerdo alcanzado también contempla la permanencia de las Mesas Técnicas para abordar el pase a planta de becarios, extensión de bloqueos, continuidad de residentes y bonificaciones de jefaturas, entre otras demandas del sector. ¿Cuánto van a cobrar en abril los médicos de la Provincia de Buenos Aires? Con este acuerdo salarial, los sueldos de los médicos bonaerenses quedan del siguiente modo para abril: Un profesional de la salud ingresante con 36 horas guardia cobrará en abril 762.039 pesos

Un ingresante con 48 horas y dedicación exclusiva alcanzará 1.088.845 pesos

Un residente de primer año con “guardia en zonas de baja cobertura” percibirá 865.025 pesos El Gobierno intervino para retrotraer a diciembre los precios de las cuotas de las prepagas Así cerraron las paritarias en la Provincia La semana pasada y tras algunas postergaciones, el Gobierno bonaerense retomó las reuniones paritarias y acordó con las autoridades de los gremios que representan a las y los trabajadores de la ley 10430 y de los regímenes especiales un nuevo tramo de aumento salarial en abril de 9,5 puntos porcentuales. El acuerdo contempla también un incremento en los tramos de Ingreso Familiar que dan derecho a la percepción de asignaciones familiares, de acuerdo con este nuevo aumento porcentual. El mismo incremento se aplicará al tope de ingresos que excluye del cobro de asignaciones al grupo familiar, quedando determinado en $1.766.240. El Ministro de Economía, Pablo López, afirmó: “Estamos en un contexto en el que la situación económica se ha ido deteriorando notoriamente producto de las políticas del Gobierno Nacional. Cada nuevo indicador confirma una recesión profunda, que avanza con una rapidez pocas veces vista, y eso afecta los recursos tributarios provinciales; lo que se agrava ante la no transferencia de recursos obligatorios no automáticos por parte de Nación”, y agregó: “Esta oferta implica un enorme esfuerzo desde el Estado Provincial, pero se corresponde con nuestro compromiso con el poder adquisitivo del salario de las y los trabajadores provinciales”. Por su parte, la Jefa de Gabinete del Ministerio de Trabajo, Cecilia Cecchini, puso en valor el encuentro paritario como espacio de acuerdos entre “este Estado provincial, que tiene la voluntad política, y los gremios, que entienden y valoran el esfuerzo que hace la Provincia” y agregó que: “En el caso de los docentes, valoramos también la homologación de dos acuerdos vinculados a la estabilidad de docentes”.

