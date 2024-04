Cascallares acompañó el lanzamiento de un programa de inserción laboral para estudiantes de la universidad

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, acompañó la presentación del Programa de Inserción Laboral “Conectá con el talento del futuro”, organizado entre la Unión Industrial de Almirante Brown (UIAB), el Sector Industrial Planificado browniano, el Municipio, la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB) y su Centro Pyme. La actividad se llevó adelante en el Auditorio de la UNAB y tuvo como objetivo renovar el compromiso que se viene llevando a cabo entre las empresas del Parque Industrial y la Casa de Altos Estudios para darle oportunidades a los estudiantes de realizar pasantías que les permitan perfeccionarse en el ámbito laboral relacionado a la carrera universitaria que están transitando. La jornada fue encabezada por Cascallares junto con el rector de la UNaB, Pablo Domenichini; el presidente de la Comisión Mixta, Hernán Pereyra; el presidente de la UIAB, Miguel Rodríguez y directivos de las industrias Gen Rod, Andariega, Miguel Abad, Bolsapel, Poligsa, Freezy, Grupo TODO, TGI Pack y TGV. En este sentido, se presentaron líneas de trabajo y también se firmaron actas de pasantías entre estudiantes e industrias brownianas, además de la entrega de reconocimientos y certificados. Las líneas de trabajo presentadas incluyen el compromiso de las partes para potenciar la participación de empresas y estudiantes en las convocatorias de pasantías educativas contribuyendo a la formación integral y la experiencia práctica de los estudiantes; y la vinculación de las empresas, organizaciones y organismos con búsquedas laborales activas y estudiantes avanzados y graduados de la UNaB. También con la creación de espacios para el desarrollo de aptitudes y habilidades indispensables para el desempeño efectivo en el mundo del trabajo y el diseño y desarrollo de cursos y de formación profesional en temáticas demandadas por las industrias. “En Almirante Brown seguimos trabajando para vincular nuestra querida Universidad con el Parque Industrial de Burzaco. Por eso seguimos planificando e impulsando programas y políticas destinadas a fortalecer ese lazo y también favorecer el aprendizaje y la enseñanza de los estudiantes”, sostuvo Mariano Cascallares. Cabe recordar que el Centro PyME de la UNaB es un espacio creado para acercar soluciones a las industrias y promover el desarrollo productivo de Almirante Brown y la región. Basado en la articulación entre universidad, empresa y Estado, este espacio establece un diálogo permanente con todos los actores del territorio y promueve la vinculación científico-tecnológica para el desarrollo de la economía con impacto local. Estuvieron también el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el secretario de Producción, Formación Profesional y Empleo, Federico Sassone; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; y el subsecretario Desarrollo Productivo y el Comercio, Leandro Gavioli. También la presidenta de la Comisión del Parque Industrial del H.C.D, Cristina Vilotta; el vicerrector de la UNaB; Facundo Nejamski; y el secretario de Extensión y Bienestar de la UNaB, Ignacio Jawtuschenko, entre otras autoridades.

