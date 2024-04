Este lunes Javier Milei hará un anuncio económico por cadena nacional

Este lunes el presidente Javier Milei anunciará por cadena nacional que el primer trimestre de 2024 cerró con superávit financiero positivo. El viernes, mandatario le dio las noticia a los empresarios del círculo rojo, que se reunieron en el exclusivo hotel Llao Llao de Bariloche. “Nosotros apuntábamos a que en el año 2024 tengamos déficit cero. Creíamos que lo íbamos a poder lograr en el primer trimestre y lo logramos en el primer mes, o sea enero tuvimos déficit financiero nulo”, comentó. Y agregó: “De hecho, nos criticaron y dijeron que en febrero hasta nos explotaba el déficit primario, nuevamente déficit cero”. “Y les voy avisando que el día 22 vamos a estar haciendo una cadena nacional, donde además vamos a estar anunciando los números fiscales y les aviso que el primer trimestre del año terminó con resultado financiero positivo. Con lo cual a todos esos analistas que dicen que nos va a explotar el déficit y todo eso les dedico el aplauso que ustedes tuvieron recién”, adelantó. Qué sucederá en marzo con la promesa del superávit Según anticipó Ámbito, a pesar de que la administración de Javier Milei prometió datos positivos en su primer trimestre, en marzo el Gobierno volvería a tener déficit fiscal. De acuerdo a un informe de la Asociación Argentina del Presupuesto y la Administración Financiera Pública (ASAP) en base a los gastos devengados, en marzo se produjo déficit primario y financiero. A diferencia de lo sucedido durante los dos primeros meses del año, en marzo de 2024, los ingresos totales de la Administración Pública Nacional (APN) ajustados por inflación presentaron una caída de 12,9% en relación al mismo mes del año anterior. “Esta contracción se explica por el comportamiento de los ingresos Impositivos que, incididos por la caída del 28,4% del IVA, experimentaron por primera vez en lo que va de 2024 una variación negativa del 9,8%”, señalaron. A eso se suma la continuidad de la tendencia contractiva de las Contribuciones a la Seguridad Social, que mostraron una caída del 19,8% interanual. En tanto, la entidad estimó que en marzo hubo ingresos corrientes por $5,3 billones y gastos corrientes por $5,5 billones, de lo cual se desprende un resultado económico deficitario de $249.383 millones. Por otro lado, se registraron ingresos de capital por $4.629 millones y gastos de capital por $123.201 millones. Por otro lado, se devengaron intereses por $294.810 millones. En este sentido, el periodista especializado Carlos Lamiral explicó: “En el mercado se sabe que el tipo de ajuste fiscal que eligió el Gobierno basado en licuación de gastos y restricción de pagos tiene un recorrido corto. Si no avanza con un programa más consistente, el efecto ahorro se va a ir agotando”.

