Para funcionarios sí hay plata: ascienden a Karina Milei y Eduardo Serenellini

La “licuadora” y la “motosierra” del ajuste de Javier Milei parece que no alcanza a sus funcionarios. Incluso la hermana del Presidente fue beneficiada. Serenellini se suma ahora a la lista de funcionarios que ven una mejora de sus salarios en medio del proceso de recorte de ingresos que sufre gran parte de la población. Para los funcionarios, que al parecer de Milei no son “casta”, sí hay plata. La decisión fue publicada este viernes en el Boletín Oficial a través del Decreto 337/2024 que establece una nueva modificación de la Ley de Ministerios porque “resulta necesario adecuar el rango y la jerarquía de la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la Nación”, según los argumentos. “La medida propuesta resulta impostergable par la gestión del gobierno”, señala la norma que lleva la firma del presidente Javier Milei y de todo el Gabinete de Ministros. La modificación a la Ley N° 22.520 contempla que su artículo 10° quede redactado de la siguiente manera: “El Presidente de la Nación determinará las funciones específicas de cada Secretaría y organismo presidencial. Las personas a cargo de las Secretarías General, Legal y Técnica y de Prensa, dependientes de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, tendrán rango y jerarquía de Ministro”. Serenellini fue protagonista de una gran polémica al sostener en el noticiero que conducía que ante la necesidad del ajuste algunos argentinos debían aceptar comer solo una vez al día. El periodista de televisión y radio asumió el cargo durante los primeros días de enero en reemplazo de Belén Stettler, quien abandonó a menos de un mes de gestión de Milei. El secretario de Prensa de 57 años llegó a integrar la administración Nacional luego de una extensa trayectoria en televisión. Poco antes de dar el salto a la función, Serenellini fue protagonista de una gran polémica al sostener en el noticiero que conducía que ante la necesidad del ajuste algunos argentinos debían aceptar comer solo una vez al día. “Uno recortará la plataforma para ver películas, otro recortará el auto, dirá ‘no lo uso más’, y otro, y ese es el que esta grave, dirá ‘no hay desayuno o no hay almuerzo’, obviamente, una comida por día. O sea, en distintos niveles todos estamos recortando”, expresó. En el caso de Karina Milei, se adjudicó de un zarpazo una parte del presupuesto que correspondía a la jefatura de Gabinete y duplicó los recursos para su cartera. Lo resuelto fue un incremento de 35.000 URS (Unidades Retributivas) Adicionales, equivalentes a una suma de $22.214.500 por mes.

