Israel atacó a Irán en represalia al bombardeo que sufrió el sábado pasado

Israel atacó a Irán este viernes en la madrugada en represalia por la ofensiva con misiles balísticos y drones que Teherán lanzó el sábado pasado en su primer bombardeo directo en territorio israelí. La información fue adelantada por la cadena norteamericana ABC News y luego confirmada por medios iraníes y por funcionarios israelíes y norteamericanos. Pese a los temores a una mayor escalada en la región, Teherán luego minimizó el incidente e indicó que no tenía planes de represalias. Irán lanzara una ofensiva con aviones no tripulados contra Israel en respuesta a un ataque contra la embajada iraní en Siria. Este ataque se da días después de queen respuesta a un ataque contra la embajada iraní en Siria. Según reportaron los medios locales, se escuchó una explosión en un aeropuerto de la ciudad iraní de Isfahán, pero no se supo de inmediato la causa. En la provincia de Isfahán se encuentran varias instalaciones nucleares iraníes, entre ellas Natanz, pieza central del programa iraní de enriquecimiento de uranio. La Agencia Internacional de Energía Atómica aseguró que no hubo daños en centrales nucleares. La institución internacional que dirige el argentino Rafael Grossi corroboró que el ataque israelí no produjo ningún inconveniente en centrales nucleares iraníes. Grossi pidió “moderación extrema a todos” y reiteró que “las instalaciones nucleares nunca deben ser un objetivo en conflictos militares”, según el comunicado que divulgó la agencia internacional. Por la mañana, Irán había reabierto aeropuertos y espacio aéreo que estuvieron cerrados durante los ataques, lo que provocó el desvío y la cancelación de vuelos. Aún así, se mantiene la alarma sobre la seguridad en Israel y otros lugares. La Embajada de Estados Unidos en Jerusalén restringió que los empleados del gobierno estadounidense viajen fuera de Jerusalén, el gran Tel Aviv y Beersheba “por extrema precaución”. En un comunicado, la embajada advirtió a los ciudadanos estadounidenses de una “necesidad continua de precaución y una mayor conciencia de seguridad personal, ya que los incidentes de seguridad a menudo ocurren sin previo aviso”.

