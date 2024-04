La policía detuvo en Adrogué a una banda que realizaba entraderas y escruches

Durante un operativo de prevención realizado en las últimas horas, personal de la Policía Bonaerense detuvo a una banda que se dedicaba al robo en Almirante Brown bajo la modalidad de escruche y entraderas. En efecto, este jueves durante una recorrida preventiva, efectivos de la Comisaría N° 1 de Adrogué, aprehendieron en el cruce de las calles Angonelli y Centenario de Mayo de Adrogué a tres individuos mayores de edad con antecedentes delictivos por robo. La actitud sospechosa de los sujetos, que circulaban en un automóvil marca Volkswagen modelo Fox dominio FKX 589, alertó a los uniformados que no solo procedieron a su identificación sino que también convocaron a testigos y realizaron una requisa en el rodado en el que circulaban. Allí encontraron guantes de látex, dinero fraccionado (aproximadamente 1 millón de pesos), precintos y celulares además de tijeras y destornilladores, entre otras herramientas que utilizarían para delinquir. Se constató que los tres detenidos de 22, 24 y 25 años de edad, tienen antecedentes en hechos delictivos bajo la modalidad de escruches y entraderas. Además, se realizó el secuestro de todos los elementos hallados y se puso a los detenidos a disposición de la Justicia.

