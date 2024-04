Inauguraron el centro de reciclado “Ecomunidad” y presentaron nueva maquinaria en Brown

La ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, inauguró junto al intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, el Centro de Reciclado “Ecomunidad” en la localidad de Longchamps, para seguir potenciando la recolección diferenciada de residuos y la concientización acerca del cuidado del ambiente. En la oportunidad también se presentó el nuevo equipamiento y la maquinaria que permitirán continuar extendiendo y mejorando el sistema de recolección diferenciada en las localidades y en los barrios brownianos. La jornada se llevó adelante en el flamante espacio ubicado en las calles Montevideo y Provincia de Buenos Aires y contó también con la participación del senador bonaerense Federico Fagioli, la subsecretaria de Residuos Sólidos Urbanos y Economía Circular, Jaquelina Flores y Fernanda Miño. En este sentido, las autoridades realizaron el tradicional corte de cintas y recorrieron las instalaciones del nuevo espacio, cuyo proyecto está nucleado dentro de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores. “Estamos muy contentos con la inauguración de este nuevo espacio en Almirante Brown para seguir potenciando el reciclado, la recolección diferenciada y el cuidado del ambiente”, remarcó Mariano Cascallares, quien también destacó la presentación de la nueva maquinaria. Se trata de la primera experiencia de recolección diferenciada de residuos en barrios populares de Almirante Brown e involucrará a los barrios Pueblo Unido, Ombú II, Kanmar y Almafuerte, con el objetivo de que se siga expandiendo a distintos puntos del distrito. Las nuevas instalaciones tienen 733 metros cuadrados y están conformadas por un módulo de transferencia con cuatro contenedores roll off y rampas para facilitar la recolección diferenciada, además de sanitarios y un galpón de acopio. A pocos metros, además, fue creado también un nuevo espacio público: se trata de una zona recreativa con veredas, senderos mobiliario urbano, un playón multideportivo y juegos infantiles. Por parte del Municipio de Almirante Brown dijeron “presente” el secretario de Política Ambiental y Hábitat, Ignacio Villaronga; el secretario de Descentralizada, Atilio Gari; el subsecretario de la Agencia de Política Ambiental y Desarrollo Sustentable, Mariano Ragonese; el director de Recolección, Ignacio De Candia y la delegada de Longchamps, Valeria Soria.

