El Gobierno suspendió el aumento en aranceles para trámites en el Registro Automotor

En simultáneo con el brutal ajuste que lleva a cabo el Gobierno, este martes se habían publicado en el Boletín Oficial jugosos aumentos para los aranceles de los registros automotores, pero finalmente hubo marcha atrás según comunicó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. “Luego de revaluar la situación hemos decidido dejar sin efecto dos resoluciones que se conocieron hoy. Se suspende así el aumento de los formularios y de los ingresos de los encargados de los registros automotores”, escribió en X el funcionario. La resolución, que se había publicado el martes a la madrugada en el Boletín Oficial con la propia firma del ministro de Justicia, actualizaba los aranceles cobrados por el Registro Automotor en las transferencias de vehículos. Según consta en el texto, estos valores no se modificaban desde el 31 de octubre de 2023. Se suspende así el aumento de los formularios y de los ingresos de los encargados de los registros automotores, aunque no se proporcionaron detalles sobre las razones detrás de esta decisión. La resolución modificaba los aranceles percibidos por los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor, junto con los montos mínimos y máximos para la liquidación de emolumentos por parte de los encargados de estos registros. Los cambios implicaban la actualización de los anexos que detallan los aranceles y montos, con el propósito de asegurar una relación proporcional con los valores de los bienes registrados y mantener el equilibrio económico-financiero de los registros.

