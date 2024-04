Katopodis: “100 mil trabajadores quedaron en la calle por el freno de Milei a las obras públicas”

Hasta hace algunos meses, el distribuidor de la Ruta Nacional 3 en Las Flores estaba en ejecución. Allí estuve conversando con trabajadores cuando sabíamos que querían parar toda la Obra Pública. Hoy esa obra clave para la producción está abandonada”, contó Katopodis en sus redes. “Tenemos un gobierno nacional que logró un récord: que 100.000 trabajadores de la construcción y de la obra pública queden en la calle. Histórico. Lo que un país tarda años en construir y en lograr, lo destruyen en apenas meses”, dijo.

Both comments and pings are currently closed.