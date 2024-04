Cascallares en charla de concientizacion sobre autismo “Avanzamos hacia un Brown más inclusivo”

El intendente municipal Mariano Cascallares participó de la charla “Hablemos de Autismo: Hagamos visible lo invisible” realizada en el Campus de la Universidad Nacional Guillermo Brown y dirigida en particular a los estudiantes de la carrera de Acompañante Terapéutico de la Casa de Altos Estudios del distrito. La actividad también estuvo abierta a la comunidad en general. La iniciativa articulada entre la UNAB, el Municipio de Almirante Brown y la Fundación “Causa Común” se llevó adelante en el marco del Día Mundial de Concientización de Autismo celebrado el 2 de abril y con el objetivo de generar acciones orientadas a tomar conciencia sobre dicha condición y sus desafíos, además para derribar mitos y construir una sociedad más inclusiva. Cabe señalar que en la actualidad uno de cada 36 niños tiene diagnóstico TEA (Trastorno del Espectro Autista). Participaron también de la jornada el vicerrector de la UNAB, Facundo Nejamkis; el presidente del Honorable Concejo Deliberante local, Nicolás Jawtuschenko; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y DD.HH., Bárbara Miñán, entre otras autoridades del Municipio, y el secretario de Extensión de la Universidad, Ignacio Jawtuschenko. En la oportunidad, Cascallares no solo agradeció a la Universidad por abrir sus puertas para trabajar con la comunidad, sino reconoció a las organizaciones no gubernamentales por la tarea que llevan adelante para dar visibilidad a la problemática y respaldar al Municipio “para mejorar sus formas de abordaje”. En ese marco el jefe comunal browniano indicó que “seguimos eliminando barreras para avanzar hacia un distrito más inclusivo”. Por su parte, Nejamkis destacó la importancia de concretar este tipo de jornada que conectan la Universidad con la comunidad en una temática trascendente, y conocer así el nivel de conocimiento que tiene la gente sobre la problemática. Durante la jornada expusieron la presidente del Consejo Asesor para la Inclusión de Personas con Discapacidad del Municipio de Almirante Brown, Nora Saporiti; la Licenciada en Ciencias Educación y Psicopedagogía, directora de la institución “Lucero Azul” y titular de la Asociación de Padres de Personas con Autismo en Almirante Brown, Nancy Morales, y la Técnica en Justicia y DDHH., fundadora de la Asociación Civil TEA Sin Fronteras Almirante Brown, Mónica Pucheta, ambas madres de niños con autismo. Otras de las oradoras fueron la docente de la carrera de Acompañamiento Terapéutico de la UNaB, María Agustina Pittari; la inspectora de Educación Especial Gestión Estatal, Paola Vicente, y la inspectora de la Modalidad de Educación Especial de Gestión Estatal, Mirian Torres.

