El municipio de Brown entregó lentes a vecinos y vecinas del distrito

El Municipio de Almirante Brown llevó adelante una importante jornada de entrega de anteojos a vecinos y vecinas en situación de vulnerabilidad de nuestro distrito en el Centro de Acceso a Derechos para Personas con Discapacidad de Burzaco. La actividad se realizó en el establecimiento ubicado en Pellegrini N°1015 y fue encabezada por el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko y la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán. Esta importante iniciativa se llevó adelante con el objetivo de que las personas que no cuentan con cobertura de salud de obra social, mutual o prepaga puedan tener acceso a los anteojos para mejorar su calidad de vida. “En Almirante Brown estamos convencidos de la importancia que tiene el rol del Estado en el acompañamiento y desarrollo de nuestros vecinos y vecinas. Por eso tenemos el compromiso de seguir trabajando para tener una comunidad más justa, inclusiva y solidaria”, subrayó el intendente Mariano Cascallares. Dijeron presente también la directora General de Políticas Sectoriales y Territoriales, Fernanda Viggiani; y el director General de Inclusión para las Personas con Discapacidad, Diego Domínguez. Cabe recordar que el Centro de Acceso a Derechos de Personas con Discapacidad de Burzaco, donde se llevó adelante la actividad, fue inaugurado el año pasado y brinda atención presencial en un amplio abanico de servicios, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas. En este sentido, entre los principales trámites que pueden realizar los vecinos y vecinas con discapacidad son la realización de los pases multimodales provinciales y municipales para el transporte público y la entrega de asistencia alimentaria para personas con pensiones provinciales o que estén en situación de vulnerabilidad.

Both comments and pings are currently closed.