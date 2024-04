Argentina volvió a tener la inflación más alta del mundo: superó a Venezuela y al Líbano

Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la inflación de marzo en Argentina fue del 11% y ya lleva acumulado el 51,6% en lo que va del año. A pesar de este número, el país volvió a superar al Líbano y a Venezuela y registró la inflación más alta del mundo en términos anuales, con una brecha ascendente respecto de sus perseguidos inmediatos. Si bien, los analistas tienen buenos pronósticos para el próximo año, el país no cede su lugar en el podio global, como tampoco lo hace en el ranking regional, donde el resto de los países tienen una inflación anual de un dígito, salvo Venezuela. Los economistas críticos del Gobierno enfatizan que la caída de los precios se basa casi exclusivamente en la fuerte recesión registrada el primer bimestre, que se reflejó con nitidez en una caída de los ingresos tanto salariales como en las jubilaciones. Por su parte, los analistas consultados por el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) pronostican que la inflación de un dígito mensual llegará en el mes de mayo y que a fin de año podría ascender al 189%. Incluso, para el año próximo, los pronósticos son aún mejor, ya que el promedio es del 60%, aunque los bancos Morgan Stanley y JP Morgan calcularon entre 30% y 40%, respectivamente. Según la medición de marzo del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), Venezuela -que sufrió una hiperinflación durante tres años- ya transita una suba anual de los precios del 89%, mientras que para el Banco Central es del 67%. De esta manera, Argentina y El Líbano son los únicos dos países en el mundo con una tasa de inflación de tres dígitos. Por otra parte, entre los países más desarrollados, Estados Unidos registró una suba de los precios del 3,2% anual durante el mes pasado, mientras que Alemania quedó en 2,2% y Francia en 2,3%. La inflación de los países en América Latina En América Latina, detrás de la Argentina y Venezuela, aparece el resto con un dígito anual de inflación anual. Colombia se ubica en el tercer puesto con el 7,3% anual (0,7% el mes pasado), le sigue México con 4,4% (0,2% mensual), Brasil con 3,9% (0,1%), Chile 3,7% (0,1%), Uruguay 3,8% (0%), Paraguay 3,6% (1,1%), Bolivia 3,1% (0,5%), Perú 3% (1%) y Ecuador 1,6% (0,2%). El Fondo Monetario Internacional (FMI) dará a conocer sus pronósticos globales de crecimiento económico e inflación la semana próxima en conjunto con el Banco Mundial. Se prevé que la Argentina registrará el peor resultado al combinar ambos indicadores entre los países del G20 y de la OCDE.

