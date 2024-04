Motín en una comisaría de Villa Lugano

Detenidos prendieron fuego un calabozo y varias personas tuvieron que ser asistidos por el SAME por inhalación de monóxido de carbono. Luego de varias fugas de presos en la ciudad de Buenos Aires, el sábado se registró un motín en la comisaría vecinal 8A de Villa Lugano, dónde los detenidos prendieron fuego colchones, lo que provocó que varios de ellos tuvieran que ser asistidos por inhalación de humo. El hecho ocurrió cerca a las 19.40 en la dependencia ubicada en Martiniano Leguizamón al 4000 y, según informó Policía de la Ciudad, los detenidos tomaron el patio y prendieron fuego los colchones dentro de uno de los calabozos, aunque no trascendieron los motivos de la protesta. Desde la comisaría solicitaron apoyo a la División de Intervenciones Rápidas (DIR) y la División Unidad Táctica de Intervención de Alcaidías (DUTIA), y se desplegó un importante operativo para evitar nuevas fugas, según informó Infobae. El motín pudo ser controlado dos horas después, cerca de las 21, cuando los Bomberos porteños apagaron por completo el fuego y el personal del SAME asistió a los detenidos que se intoxicaron con el monóxido de carbono. Más allá de esto, fuentes policiales informaron que no hubo heridos y que la atención médica se realizó a modo preventivo. Esto se suma a las fugas de detenidos que se registraron en San Telmo, Balvanera y Caballito, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, responsabilizó a Nación porque “las comisarías no son un lugar preparado para que haya gente presa”.

