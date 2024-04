Este fin de semana llega a Burzaco una nueva edición del festival familiar “Brown a Cielo Abierto”

El Municipio de Almirante Brown informó que este viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de abril, llegará a la plaza Manuel Belgrano de Burzaco una nueva edición del festival familiar “Brown a Cielo Abierto” que incluirá una amplia oferta gastronómica además de diversas actividades culturales. La iniciativa vuelve al espacio público ubicado entre las calles E. de Burzaco, 25 de Mayo, Amenedo y Quintana, el viernes desde las 17 horas y el sábado y el domingo desde las 12 y hasta la medianoche, con los Foodtrucks y una cocina para todos los gustos y paladares, ideal para compartir en familia y con amigos. Organizada por la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional de Almirante Brown, la iniciativa incluye música en vivo, y a la Feria Mi Pyme donde los vecinos y vecinas podrán adquirir numerosos productos a precios accesibles. “Invitamos a nuestros vecinos y vecinas a participar de una nueva edición del Festival Brown a Cielo Abierto, que llega a Burzaco con numerosas actividades recreativas, además de propuestas de los emprendedores locales y gastronómicas”, indicó el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares.

