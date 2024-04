Kicillof y Cascallares inauguraron el edificio del Centro de Educación Fisica N° 56 de Don Orione

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró junto al director de Cultura y Educación Provincial, Alberto Sileoni, y al intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, el nuevo edificio del Centro de Educación Física N°56 “Miguel Sánchez” de Don Orione. Dando respuesta a una demanda histórica por parte de la comunidad educativa, esta actividad se llevó adelante en el nuevo espacio de 2.200 metros cuadrados ubicado en el cruce de Río Limay y Río Futaleufú, en la localidad de San Francisco de Asís. “Es una alegría inmensa porque gracias al trabajo articulado con el Gobierno provincial estamos inaugurando esta obra histórica como es el CEF N°56 muy demandada por toda la comunidad educativa que desde hace 30 años esperaba cumplir este sueño que hoy estamos haciendo realidad”, sostuvo Mariano Cascallares. El jefe comunal agregó que “en las nuevas instalaciones también van a funcionar la Escuela de Guardavidas que va a articular con nuestro Polideportivo Municipal, y el Profesorado de Educación Física en la parte superior de este hermoso edificio que estamos inaugurando”. Durante la recorrida, Kicillof, Sileoni y Cascallares recorrieron las instalaciones del nuevo espacio que cuenta con dos plantas, un moderno gimnasio, vestuarios, módulos sanitarios, dependencias administrativas y tres canchas multifunción para la realización de diversas actividades deportivas, entre otros servicios. También dijeron “presente” el secretario de Gobierno, Juan Fabiani, y el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, además de integrantes del equipo del Municipio de Almirante Brown. Cabe recordar que esta importante institución educativa fue creada en 1987 en Don Orione, con el objetivo de tener un Centro de Educación Física propio. Desde entonces se tramitó la construcción del edificio, pero por distintos motivos esa realidad fue postergada hasta que la Comuna junto con la Dirección General de Cultura y Educación provincial y el Municipio browniano concretaron este sueño. Actualmente cuenta con una matrícula activa de más de 2 mil estudiantes y hasta este entonces las actividades se desarrollaban principalmente en la Escuela Primaria N° 66 de Don Orione, entre otros espacios, según la actividad deportiva. Por último, cabe recordar que el CEF Nº56, junto con el CEF N°191 de Glew, son los únicos centros libres y gratuitos con estas características del distrito.

Both comments and pings are currently closed.