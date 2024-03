Aumentos de abril: una por una, las 11 subas que llegan en el nuevo mes

Según las principales consultoras económicas, la inflación de marzo mantendrá los dos dígitos y se ubicará entre el 10% y el 13%. En un mes que suele ser caliente por el fuerte impacto estacional, parece ser una buena noticia para el Gobierno que no haya habido un rebote considerable, alcanzado en parte por la recesión que sufre la economía. Si bien se está ingresando en una zona donde costará más bajar el índice y no se volverá a ver bajas de cinco puntos porcentuales por mes, las consultoras miden que se está ingresando en la zona de un digito mensual. En ese marco, ya se sabe cuáles son los aumentos que comenzarán a impactar en los bolsillos ya deteriorados durante el mes de abril en donde comienzan a aparecer lentamente las tarifas de servicios públicos, uno de los puntos más cruciales para el Gobierno en su meta por alcanzar el déficit fiscal. Transporte: aumentos del 70% para SUBE no registrada A partir del lunes 1 de abril los usuarios de la tarjeta SUBE que no la tengan registrada pagarán más caro los boletos en AMBA. Las tarifas del transporte público en colectivos se irían de $270 el mínimo, a unos $460, un 70%. Mientras en el caso de los trenes metropolitanos, el aumento de la tarifa mínima ascendería desde los $130 a los $260, el doble. El proceso de ajuste tarifario para trenes y colectivos, aprobado en enero, contempló una autorización para que el costo del pasaje se ajuste mensualmente de acuerdo con la evolución de la inflación en general, pero en las últimas semanas se decidió postergar el aumento que debía regir a partir de abril para los boletos en general y lo único que entrará en vigencia es la recarga por la SUBE innominada. Si bien a partir del 1 de abril el boleto será mas caro para quién no hayan hecho el trámite, el mismo pueden hacerlo en cualquier momento luego de esa fecha, ya que se mantendrán vigentes todos los canales oficiales para nominalizar la tarjeta SUBE. Para quienes ya tengan la SUBE registrada, no habrá aumentos y se abonarán las mismas tarifas que en febrero y marzo. Se mantienen todos los atributos sociales, es decir, continúa tanto la Tarifa Social, con descuentos del 55%en el valor del boleto; como el programa Red SUBE, que permite viajar con descuentos del 50% en el segundo viaje y del 75% a partir del tercero en un máximo de hasta 5 combinaciones de transporte dentro de un lapso de dos horas. Empleadas domésticas El personal doméstico recibirá un aumento del 15% en el mes de abril correspondiente a los sueldos de marzo. En tanto para saber cuánto se pagará en mayo de incremento, se deberá esperar hasta el 17 de abril cuando vuelva a reunirse la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. ARBA Las boletas con la cuota 2 del impuesto inmobiliario de la provincia de Buenos Aires están llegando con una nueva sorpresa para los vecinos bonaerenses: figuran ajustadas a la inflación. A partir del vencimiento de la cuota 2, tal como dispusieron en la Ley Tarifaria 2024, el importe a pagar llega ajustado por un coeficiente para mantener el valor del impuesto actualizado, un ajuste por la inflación del período, de la cual el organismo decidió aplicar solo la mitad. El ajuste por inflación en los impuestos algo que ya practica la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace unos años. Ocurre que el ajuste se da tras haber revaluado las partidas con aumentos de hasta 200%, eliminado en 2024 los beneficios por el pago en término (10% de descuento) y por la adhesión a la boleta electrónica o al sistema de débito automático (otro 10%), lo que hizo que incremente aún más el valor del impuesto inmobiliario para quienes habitualmente cumplían pagando en término, y ahora los montos a pagar vienen con un 20% de recargo respecto de la cuota 1. Desde el organismo bonaerense, aclararon que el cálculo del 20% surge de la inflación acumulada del período, que fue de un 40%, pero la agencia decidió que la indexación sea del 50% de esos 40 puntos, resultando el 20%. Medicina prepaga La medicina privada tendrá su cuarto aumento consecutivo por encima de los dos dígitos. Será de entre 16 y 19%, según la empresa. Esta suba se agrega a la de 40% en enero, 27% en febrero y 20% en marzo. Este aumento ya desde que comenzó el año, está por encima de la inflación. Telecomunicaciones Con el cierre de las delegaciones del ENACOM, se va dando el vía libre a las empresas para incrementar sus tarifas. El Gobierno está avanzando en la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 690/2020 que declaró a internet, la telefonía y la televisión por cable como servicios públicos esenciales. Esta medida, implementada durante la gestión de Alberto Fernández, permitió al Gobierno congelar precios y regular los aumentos tarifarios, lo que generó controversias legales con las compañías del sector. La derogación del Decreto 690/2020 está en proceso administrativo y se espera que se publique en las próximas semanas. Sin embargo, el Gobierno asegura que no se anticipa un aumento en el valor de estos servicios, ya que las empresas recurrieron a la Justicia para actualizar sus tarifas debido a la inflación. Luego de la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) por 180 días, las empresas de telecomunicaciones aumentaron sus servicios un 14% durante enero en promedio y poco más del 29% en febrero, dependiendo del servicio y la operadora. Esta última suba se reflejó en el Indice de Precios al Consumidor (IPC) del mes pasado ya que Comunicación fue el rubro que más aumentó con un 24,7%. En enero, se había incrementado 25,1% mensual. Para este mes se espera otro aumento que va hasta el 20%. Combustibles Las naftas aumentarán un 5% en su precio desde este lunes, con un costo de alrededor de los $840 para la súper, y se espera para el fin de semana largas colas en las estaciones de servicio. El aumento de la nafta tiene su origen en un nuevo incremento en el impuesto a los combustibles líquidos (ICL) que las empresas refinadoras -YPF, Shell, Axion y Puma Energy- trasladarán al precio de los combustibles. Si bien cada una de las petroleras determinan independientemente el aumento, normalmente los incrementos se basan en lo que decida la estatal YPF. Según el sitio web Surtidores, un valor para la nafta súper hoy en YPF es de $800 en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que un aumento del 5%, llevaría ese valor a $840. Para la nafta Premium, los valores irían de los $990 que cuestan en la actualidad a los $1.040 que pasaría a costar desde el lunes. En tanto, el gasoil costaría $885 contra los $843 que vale hoy. Para la nafta Premium, los valores irían de los $990 que cuestan en la actualidad a los $1.040 que pasaría a costar desde el lunes. Tarifas del gas El Gobierno definió el incremento del gas desde el lunes 1° de abril, con la quita de subsidios al precio mayorista del combustible, lo que golpeará con fuerza en hogares de altos ingresos, comercios e industrias. Las cifras estarían por encima del 300% y estarán divididas en tres tramos. Dicho ajuste ya fue publicado en el Boletín Oficial en el marco del nuevo cuadro tarifario para usuarios de gas natural por red. La Secretaría de Energía aclaró que los nuevos valores mayoristas en PIST se establecieron por la quita de subsidios e impactará en las boletas, porque el precio del gas es uno de los componentes de la tarifa final. A esto hay que agregarle los componentes de transporte y distribución, por lo que el impacto final en las boletas será aún mayor. El ajuste tendrá su primera actualización en abril; la segunda entre mayo y septiembre y la tercera desde octubre a diciembre. Además, se indicó que los aumentos se aplicarán sobre los usuarios residenciales y los denominados “servicio general”. Los hogares de altos ingresos (denominados N1) tendrán un incremento del 179%, de $ 33,09 a $ 92,33 por metro cúbico en Buenos Aires. Para usuarios no residenciales, la actualización es del 612%. En tanto, los hogares N2, de ingresos bajos, verán un salto del 154%. Tarifas del agua La empresa estatal AySA reclamó un aumento de hasta 209% en las tarifas de agua y cloacas desde abril, para los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Con un aumento de esas proporciones, el valor promedio de la boleta -sin impuestos- pasaría de $5.290 a $16.300 desde el mes que viene. La compañía realizó su pedido en el marco de la audiencia pública virtual que convocó la Secretaría de Obras Públicas. De concretarse la solicitud de AySA, los usuarios de los niveles zonales alto, medio y bajo abonarían las siguientes tarifas: – Zonal alto: de $6.236 en marzo a $19.269 en abril. –Zonal medio: de $5.663 a $17.500 en abril. – Zonal bajo: de $4.551 en marzo a $14.062 en abril. En tanto, para más de 300.000 usuarios no residenciales -como comercios e industrias- las tarifas promedio de agua y cloacas pasarían de $23.102 en marzo a $71.386 en abril, siempre sin impuestos. En caso de contar solo con el servicio de agua, subiría a $43.002, detalló la compañía. A la vez, propuso un mecanismo de actualización mensual de las tarifas en función de la evolución de los salarios y la inflación. Alquileres Todos los alquileres de vivienda que se hayan iniciado entre julio de 2020 y el 17 de octubre de 2023 y están regidos por la ley 27.551, tienen un único ajuste anual determinado por un índice oficial. Si el contrato se firmó en el mes de abril, corresponde aplicarle el ajuste, que será de 197,7%. Colegios privados El último día hábil de marzo, las autoridades firmaron las resoluciones que habilitan incrementos promedio del 9% en Ciudad y 4,7% en Provincia para los institutos de enseñanza privada subsidiados de esas jurisdicciones. Peajes En abril, los peajes de rutas nacionales y algunos accesos a la Ciudad de Buenos Aires aumentarán un 200%. Con la actualización, la tarifa mínima en hora pico para los autos será de $900. El alza se aplicará una vez finalizado el trámite administrativo de consulta ciudadana, que arrancó el 19 de marzo y se cerrará el 17 de abril. El alza es para los tramos I al X a cargo de la empresa Corredores Viales S.A., que incluye rutas nacionales de provincia de Buenos Aires (inclusive Autopista Riccheri–Ezeiza–Cañuelas), La Pampa, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Corrientes, Chaco, Misiones, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.

