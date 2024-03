Provincia y municipio lanzaron la campaña de vacunación antirgripal 2024

La Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Almirante Brown lanzaron la Campaña de Vacunación Antigripal 2024 gratuita en todos los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y en hospitales provinciales del distrito. Desde la Secretaría de Salud de Almirante Brown indicaron que las aplicaciones se dan sin turno y de forma escalonada según el nivel de riesgo de cada grupo, en todos los CAPS, de 8 a 18 hs, y también en los hospitales provinciales Arturo Oñativia y Lucio Meléndez. En este sentido, en una primera instancia se vacunará a las personas embarazadas, personal de salud y mayores de 65 años. Luego, la inoculación alcanzará se extenderá a personas puérperas; niñas y niños entre 6 meses y 2 años, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo y personal estratégico. La vacunación no requiere orden médica y puede aplicarse junto a otras vacunas, como la del Covid-19, la vacuna contra el neumococo u otras que forman parte del Calendario Nacional. “En un trabajo articulado con la Provincia ponemos en marcha la Vacunación Antigripal 2024 para cuidar a nuestros vecinos y vecinas. La inmunización es gratuita, sin turno, y se realiza en todos nuestros CAPS”, sostuvo el intendente Mariano Cascallares. La gripe es una enfermedad viral respiratoria muy transmisible que se presenta, habitualmente, en los meses más fríos del año y que, en algunos casos, puede presentar complicaciones graves. Cabe mencionar que el virus se transmite, principalmente, de una persona a otra a través de gotitas provenientes de las vías respiratorias de personas infectadas, las cuales se propagan al toser o estornudar. Como forma de prevenirla, se recomienda el lavado de manos regularmente, no compartir utensilios ni mates, ventilar los ambientes y aplicarse la vacuna antigripal cada año, ya que reduce las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas ocasionadas en los grupos de mayor riesgo.

Both comments and pings are currently closed.