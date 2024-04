Brote de dengue en Argentina: ya son más de 180.000 casos

De acuerdo con el último Boletín Epidemiológico difundido por el Ministerio de Salud, ya son más de 180 mil los casos de dengue en Argentina, un 90% de los mismos autóctonos, con un total de 129 fallecimientos en la temporada 2023/2024. Son en total 180.259 los casos, 389 de los mismos considerados como graves, con una evolución desde octubre y una aceleración en febrero pasado, lo que configura un brote sin precedentes en cuanto a su magnitud. un total de 19 de las 24 jurisdicciones en todo el país reportan circulación viral autóctona de dengue. En ese marco, El informe señala que desde la semana 31 de 2023 -fines de julio y comienzos de agosto- hasta la semana 12 de 2024 -mediados de marzo- se registraron en Argentina 180.529 casos de dengue” de los cuales el 90% son autóctonos, 7% están en investigación y 3% son importados. Además, 163.419 contagios se produjeron desde la semana 1 hasta la semana 12 de 2024. En tanto, la incidencia acumulada hasta el momento para el total país es de 384 casos cada cien mil habitantes. Los serotipos identificados incluyen DEN-1, DEN-2 y en menor medida DEN-3, con predominio de DEN-2.

