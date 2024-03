Aumenta la nafta este lunes: la opinión de la gente

La nafta volverá a aumentar un 4,5% desde este lunes 1 de abril. La suba, que representa unos $36, se debe a la actualización del impuesto al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC). Con el incremento, el litro de súper podría llegar a $836 mientras que la premium ascendería a $1.031.

Both comments and pings are currently closed.