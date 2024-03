Cambió el pronóstico de lluvias otra vez para el fin de semana largo: malas noticias para el AMBA

Lluvias en Semana Santa en el AMBA En principio se esperaban lluvias para el sábado, luego se agregó el lunes y ahora el SMN anuncia que podría haber precipitaciones el domingo por la mañana. El sábado está previsto que llueva durante la noche y las tormentas se mantendría durante la madrugada del domingo y se podrían extender hasta las primeras horas de la mañana. En tanto, también cambió la previsión del lunes, que solo se esperaban lluvias por la tarde-noche y ahora se anuncia que podría haber chaparrones durante toda la jornada. Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires Tras una jornada agradable en la Ciudad y el conurbano bonaerense, este viernes arranca aire cálido ingresando desde el sector Norte, lo que provocará que las temperaturas continúen siendo más estivales que otoñales. En efecto, se espera para este Viernes Santo una mínima de 20° por la madrugada y primeras horas de la mañana, con cielo despejado y viento suave. Las temperaturas irán en ascenso hasta alcanzar unos veraniegos 29°, solo aptos para fanáticos del calor en pleno otoño. Durante la madrugada y la mañana del sábado el aire rotará desde el Noroeste, lo que hará que los registros térmicos continúen en ascenso, alcanzando 32° hacia la tarde. Pero desde la tarde-noche el aire ingresará desde el Sur provocando dos fenómenos: aumentará la nubosidad y bajará la temperatura.

