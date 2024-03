Anuncian que a 42° años de la guerra, ex combatientes brownianos vuelven a las Islas Malvinas

En un acto encabezado por el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, el Municipio anunció los nombres de los dos ex combatientes que viajarán a las Islas Malvinas para rendir homenaje a los caídos y reafirmar la Soberanía Nacional sobre nuestro territorio a pocas horas del Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas. Se trata de Guillermo Oscar Taño y Rodolfo Carrascosa, vecinos y héroes brownianos de las localidades de Glew y Burzaco, quienes fueron seleccionados en el marco del programa “Brown en Malvinas”, entre otros 11 ex combatientes de nuestro distrito. Los mismos fueron elegidos durante una jornada realizada en la Casa de la Cultura de Adrogué, que contó con la presencia del presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; y la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán. Este es el quinto viaje que organiza el Municipio de Almirante Brown para que los ex combatientes brownianos vuelvan al archipiélago y cumplan el sueño de pisar una vez más nuestro territorio, en el marco de una política pública que tiene como principal premisa “malvinizar” el distrito y rendir homenaje a nuestros héroes. Esta política pública se articula con el Centro de Ex Combatientes “Puerto Argentino” de Alte Brown. “Estamos muy felices porque esta es una iniciativa que nos llena de orgullo. Se trata del quinto viaje que realizamos a nuestras islas en el marco del programa Brown en Malvinas para reafirmar la Soberanía Nacional sobre nuestro territorio y rendir homenaje a los héroes caídos”, destacó Mariano Cascallares durante la actividad. En la oportunidad dijeron “presente” también la asesora de la Secretaría de Desarrollo Seguridad Social y Derechos Humanos, Regina Stacco; el director General de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Hugo Vidard; y el presidente del Centro de Veteranos “Puerto Argentino”, Guillermo Rezk.

