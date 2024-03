Dastos que duelen: el 58,4% de los niños del país se hundió en la pobreza en 2023

La pobreza avanzó con fuerza en el segundo semestre del 2023, pero lo hizo de forma mucho más acentuada en la población más vulnerable: los menores de 14 años. Según un informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), el 58,4% de los niños del país son pobres. Esto quiere decir que en sus hogares no se gana lo suficiente como para cubrir el 100% de sus necesidades básicas. Lo más preocupante es que, lejos de retroceder, en sólo un año la pobreza infantil avanzó 4,2 puntos porcentuales (el índice era de 54,2% en el segundo semestre de 2022) y muchos niños cayeron en pobreza extrema. De acuerdo al estudio, del 58,4% de niños pobres, 18,9 puntos corresponden a infantes que están en situación de indigencia. Se trata de aquellos que ni siquiera pueden cubrir sus necesidades alimenticias a lo largo de un mes. Este indicador empeoró 6,9 puntos porcentuales en relación a la segunda mitad del año anterior. Los datos en números Los porcentajes muestran con claridad que la situación de los menores de 14 años es crítica, pero para tener una idea más cercana de cómo afecta la pobreza a la población infantil, es válido repasar los números medidos en cantidad de personas. De acuerdo al último censo realizado por Nación, en Argentina hay 10.079.357 personas que tienen 14 años o menos. Entre ellas, destaca el Indec, el 58,4% sobre pobres. Eso quiere decir que en todo el país hay un total de 5.886.344 niños que viven en hogares (particulares o colectivos) donde no se gana lo suficiente para cubrir el costo de una canasta básica. En tanto, hay 1.904.998 niños que se encuentran en situación de indigencia, por lo que su situación alimenticia es insuficiente. Los más afectados En términos generales, el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza alcanzó el 31,8% en el segundo semestre del 2023; en ellos reside el 41,7% de las personas. Dentro de este conjunto se distingue un 8,7% de hogares por debajo de la línea de indigencia, que incluyen al 11,9% de las personas. Ahora bien, cuando se analizan los resultados por rango etario, se encuentra que los menores de 14 años son los más afectados. Como se mencionó, los niños tienen un índice de pobreza del 58,4%, pero en la población de mayor edad el porcentaje es menor. La población de 15 a 29 años tiene un índice de pobreza del 47% y un nivel de indigencia que alcanza el 13,5%. Por su parte, quienes tienen entre 30 y 64 años tienen 36,8% de pobreza y 10,1% de indigencia. Finalmente, entre los mayores de 65 años, el nivel de pobreza es de 17,6% y el de indigencia es de 2,6%. Como se puede observar, a mayor edad, menor es el porcentaje de pobres que se encuentran en el país. Aumento de asignaciones Desde marzo, los titulares de asignaciones familiares y universales recibirán un aumento del 27,18% por aplicación de la Ley de Movilidad. De esta manera, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo pasarán a ser de $52.554 por cada hijo. También la corresponden el incremento a los titulares de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, Asignación Familiar por Hijo, Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad, Asignación por Prenatal, Asignación por Nacimiento, Asignación por Adopción, Asignación por Matrimonio, Asignación por Cónyuge y Ayuda Escolar Anual. En su cuenta de la red social X, el ministro de Economía, Luis Caputo, señaló: “Con este aumento, las asignaciones familiares y universales aumentan 154 pct en lo que va del año, versus una inflación acumulada estimada a marzo de 50,2 pct. Si hacemos el cálculo desde diciembre, el aumento es del 207% versus una inflación acumulada de 88,5% en el mismo periodo”.

Both comments and pings are currently closed.