Acuerdo entre municipio y panaderos: en Brown lanzan descuentos del %20 en roscas de pascuas

El Municipio de Almirante Brown arribó a un nuevo Acuerdo de Precios con panaderías del distrito para que las vecinas y vecinos puedan adquirir durante Semana Santa las tradicionales Roscas de Pascuas con un 20 por ciento de descuento, a un valor de 4 mil pesos. Una vez más el acuerdo fue sellado con el Centro Industrial de Panaderos de Almirante Brown (C.I.P.A.B), e incluye a 29 panaderías y confiterías ubicadas en los diferentes barrios y localidades de Almirante Brown. “Para Pascuas sumamos un nuevo Acuerdo de Precios con las panaderías de nuestro distrito con el objetivo de que los vecinos adquieran las roscas con un importante descuento. Seguimos con la misma línea de trabajo, ya que el compromiso del Municipio es cuidar la economía de cada hogar browniano”, señaló el intendente Mariano Cascallares. Con el acuerdo promovido por la Comuna, a través de la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional, las familias del distrito podrán acceder al descuento del 20 por ciento en Roscas de Pascuas que de 5 mil pesos se venderán a 4 mil, de manera que será más accesible el precio para su adquisición. Vale destacar que el nuevo acuerdo se suma al todavía vigente con panaderías que ofrecen el pan francés y las facturas también con un importante descuento, al realizado con el Frigorífico Morres, con supermercados chinos y con librerías del distrito, todos con precios muy convenientes para cuidar el bolsillo de los vecinos del distrito. Las panaderías y comercios adheridos al nuevo Acuerdo de Precios son: Adrogué: Summus (Esteban Adrogué N°1092) Erezcano (Erezcano N°1665) Peniel (Seguí N°91) Burzaco Florencia (Alsina N°400) Modelo (25 de Mayo y Aristóbulo del Valle) Claypole San José (Salaberry N°1113) Tripodi (Tripodi y Uruguay) Glew San Jorge (Ruta 210 km 34.100) Santa Juliana (Miguel Cané N°104) José Mármol Claudia (25 de Mayo N°846) 5 Estrellas (Bynnon N°3202) Mitre I (Mitre N°2677) Mouzo (Bynnon N°2233) Longchamps Parodi (Carlos Diehl N°3000) Artesana (Boero N°2036) Ministro Rivadavia Las Violetas (25 de Mayo N°322) Malvinas Argentinas Sol (Capitán Moyano N°2527) Las Torres (Madariaga N°63) Merloc (Guatambú y Capitán Moyano) Gaspy (Algarrobo N°2218) Rafael Calzada San Javier (Av. San Martín N°4245) Edelweiss (Av. San Martín N°3880) Mouzo (Colón N°3170) Mouzo (French y Gorriti) San José Caacupé (Amenedo N°4312) San Agustín (Amenedo N°6116) Maravillas (Salta N°1748) La Rosa (La Rioja y Catamarca) Las Flores Porteñas (Salta N°1699)

