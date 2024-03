Lanús Gobierno clausuró la grasera Mapar en Valentín Alsina

El intendente de Lanús Julián Álvarez acompañó una demanda histórica de los vecinos y vecinas de Valentín Alsina, con la clausura de la grasera MAPAR S.A, en un trabajo realizado por Lanús Gobierno, en conjunto con ACUMAR y el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. “Hace más de 50 años el establecimiento presenta denuncias por su alto impacto ambiental, evidenciado por el vuelco de efluentes líquidos sin tratamiento al conducto pluvial y a la vía pública, emisiones gaseosas de vapores y olores nauseabundos provocadas por acopio a cielo abierto”, aseguró el intendente. La empresa, que opera desde 1966 en el distrito se dedica, según su propio sitio web oficial, a la “elaboración de harinas de carne y hueso destinadas a la nutrición animal como también la producción de grasas líquidas para jabonerías, refinerías, biocombustibles y a la industria de alimentos para mascotas, priorizando objetivos de excelencia, calidad y productividad”. Sin embargo, los antecedentes de impacto ambiental generaron las denuncias constantes de los vecinos y vecinas. —

