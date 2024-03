Convocan a los ex combatientes a sumarse al programa “Brown en Malvinas”

El Municipio de Almirante Brown informó que se encuentra abierta la inscripción para participar de los viajes a las islas Malvinas destinados a todos los veteranos de guerra que residan en nuestro distrito. En el marco del programa “Brown en Malvinas”, el Municipio invita a los excombatientes que quieran retornar al archipiélago a que participen del sorteo que tendrá lugar el próximo lunes 25 de marzo. En la ocasión se sortearán dos viajes. Los veteranos podrán inscribirse en la sede del Centro de Excombatientes “Puerto Argentino” (Colombres 1710), o en la oficina de la Dirección de DD.HH. en la Casa Municipal de la Cultura (Esteban Adrogué N° 1224), ambos en la localidad de Adrogué, de lunes a viernes de 8 a 14 horas. Los requisitos para la inscripción son: tener domicilio en Almirante Brown; No haber viajado a Malvinas después de 1982 y tener actualizado el pasaporte. “En el marco del firme compromiso con la gesta de Malvinas, desde el Municipio de Almirante Brown seguimos no solo reafirmando la soberanía nacional sino rendiendo homenaje a nuestros héroes, posibilitando que los excombatientes del distrito puedan volver a las islas”, subrayó Mariano Cascallares. Cabe señalar que a través de la importante iniciativa impulsada por la Comuna “Brown en Malvinas”, cada año, veteranos brownianos viajan al archipiélago y pueden cumplir el sueño de pisar una vez más nuestro territorio.

