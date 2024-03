Cascallares y Fabiani recorreiron una nueva planta de la vtv en Alte Brown

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y el secretario de Gobierno, Juan Fabiani, recorrieron la flamante planta para realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) que instaló la Provincia de Buenos Aires en la localidad de Longchamps. Las nuevas instalaciones están ubicadas en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Fonrouge, y su puesta en funcionamiento tiene como principal objetivo mejorar y descentralizar el servicio y también agilizar el sistema de obtención de turnos para los vecinos. En este sentido, Mariano Cascallares y Juan Fabiani visitaron el nuevo edificio, donde recorrieron los diferentes sectores y dialogaron con sus directivos y con las y los trabajadores del complejo. “En forma conjunta con el Ministerio de Transporte bonaerense seguimos sumando servicios para nuestros vecinos y vecinas, esta vez en lo referido a la tramitación de la VTV con una nueva planta en Longchamps lo que permitirá agilizar y potenciar la asignación de turnos y por ende todo el proceso de verificación de los vehículos”, destacó Mariano Cascallares. Juan Fabiani, en tanto, destacó que este avance “posibilitará que nuestros vecinos y vecinas puedan acceder de manera más rápida y cercana a este servicio tan importante para la seguridad vial”. La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un control periódico que debe hacerse sobre el estado mecánico y de emisión de gases contaminantes de un vehículo, siendo uno de los requisitos obligatorios para la circulación dentro del territorio nacional. En el partido de Almirante Brown la nueva sede de Longchamps se suma al trabajo que viene realizando la ubicada en la localidad de Adrogué, entre la avenida San Martín y la arteria De Kay.

