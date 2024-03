Mientras continua trabajando frente a la tormenta, el municipio de Brown lanzó recomendaciones

El Municipio de Almirante Brown informó que continúa realizando trabajos de limpieza y desobstrucción de ductos y bocas de tormenta en las doce localidades debido al temporal de las últimas horas y lanzó una serie de recomendaciones para las vecinas y los vecinos ante la continuidad de las intensas lluvias. Entre las principales consideraciones a tener en cuenta, desde Defensa Civil instaron a evitar sacar la basura a la calle, no refugiarse debajo de árboles y estar atentos a la probable caída de granizo. También evitar circular por la vía pública durante las precipitaciones, mantener las rejillas de patios o balcones despejadas y no tocar las columnas de alumbrado o cajas con artefactos eléctricos. En paralelo, los equipos de Gestión Descentralizada, de las Delegaciones Municipales y de Defensa Civil siguen recorriendo los distintos barrios y localidades reforzando los trabajos de limpieza y desobstrucción de cursos de agua que realiza la Comuna durante todo el año. También hay camiones desobstructores trabajando en las bocas de tormenta y ductos, debido a la gran cantidad de agua que cayó en pocas horas, y también cuadrillas que recogen árboles caídos y también postes afectados por el temporal. “Seguimos trabajando fuertemente en los barrios de Almirante Brown para mitigar los efectos del temporal, profundizando la limpieza y desobstrucción de cursos de agua, supervisando los niveles de agua en los arroyos y también recogiendo árboles afectados producto de las fuertes lluvias”, explicó el intendente Mariano Cascallares. Desde la Comuna se recordó que ante inquietudes o en caso de cualquier emergencia, las y los vecinos pueden utilizar la aplicación Brown Previene y comunicarse durante las 24 horas con el Centro de Operaciones Municipal (COM) de Burzaco a través de la línea 147, a los teléfonos 2206-1300 y 2206-1360 o al número 4238-2595.

