Se viene un paro de colectivos en el AMBA: cuándo y por qué

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anticipó en un comunicado que en los próximos días podrías haber un paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Tanto el gremio como las empresas apuntan contra el Gobierno nacional por la falta del envío de fondos. “La UTA advierte a la población, que ante el incumplimiento al acta acuerdo firmada por las partes de fecha 02/02/2024 y homologada por la autoridad de aplicación, con fecha 19/02/24, referente a la recomposición salarial, de los trabajadores nucleados en nuestro sindicato”, resaltan en el texto. “Se corre riesgo que en los próximos días no haya Transporte Público de Pasajeros en el AMBA, motivado por el reclamo que públicamente está haciendo el sector empresario ante el Ministerio de Economía por la falta de compromiso con lo acordado en dicha acta a través de la Secretaría de Transporte, para que este pueda seguir operando regularmente”. El comunicado de la UTA por el paro de colectivos en el AMBA Paro de colectivos: Qué dicen las empresas del sector Y agregaron:por la falta de compromiso con lo acordado en dicha acta a través de la Secretaría de Transporte, para que este pueda seguir operando regularmente”. Las empresas de transporte de colectivos del AMBA enviaron el miércoles una carta documento al ministro de Economía, Luis Caputo, en reclamo de la deuda de más de $50 mil millones en concepto de subsidios y la implementación de una nueva estructura de costos. El texto, firmado por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor que integran AAETA, CETUPBA, CEAP, CTPBA y CEUTUBA, sostiene: “La Secretaría de Transporte actualizó el pasado 26/2/24 el cálculo de los costos de la actividad con una nueva subestimación de los costos reales cuyas verdaderas magnitudes son fácilmente demostrables. La estructura de costos mencionada (Res ME 15/24) registra groseros errores de cálculo, motivando diferentes presentaciones en tal sentido de nuestra parte, ya que está subvaluada en contra de los operadores en un treinta por ciento (30%) aproximadamente lo que reduce los ingresos tarifarios y/o de compensaciones necesarias en igual proporción”. “Agravando esta situación denunciamos también el ahogo financiero debido a que la Secretaría de Transporte de la Nación adeuda parte de la liquidación de compensaciones tarifarias de los meses de enero y febrero de 2024, por la suma de $50.278 millones. En este cuadro de situación la mayoría de las empresas no podrán abonar una suma no remunerativa de $250.000 el próximo 15 de marzo de 2024 (según acuerdo salarial del 02/02/2024). Esto porque el 70% de nuestros ingresos son subsidios estatales y el 50% de nuestro costo es mano de obra”, prosigue. El documento expresa que “la continua subestimación de costos de la actividad, agravada con la resolución 15/24 del Ministerio de Infraestructura junto a la persistente mora en la liquidación de subsidios a v/cargo, que luego deben pagar las 3 jurisdicciones del AMBA, afecta así la propiedad privada, el patrimonio de las empresas, y la continuidad de este servicio declarado por el Propio Estado Nacional como ‘trascendental’ en el DNU 70/23″. Los empresarios aseguran que la actitud del Gobierno no está en línea con la ideología que plantea, ya que el Ejecutivo “viene propugnando por una intervención menos dañina del Estado sobre la actividad empresaria, el respeto por el sistema de precios, el cumplimiento de la ley y las normas vigente con un irrestricto respeto por la propiedad privada de manera de favorecer las inversiones, la competencia y los niveles de servicio”.

Both comments and pings are currently closed.