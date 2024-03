El municipio presentó las renovadas instalaciones de la unidad de fortalecimiento para la salida de violencias

El Municipio de Almirante Brown presentó las obras de puesta en valor y de infraestructura en la renovada Unidad de Fortalecimiento (UF) para la Salida de las Violencias, que funciona en la localidad de Burzaco. Se trata del histórico establecimiento ubicado en la intersección de las calles Cerretti y España, desde donde se brinda asistencia y contención integral a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia. Entre los trabajos de infraestructura se encuentran la refacción de todos los baños, la remodelación de los pisos y aberturas y también tareas de pintura en el interior y exterior de todo el edificio. Además, junto con las obras de puesta en valor, se presentó un mural que expresa todo el trabajo que vienen desarrollando las más de 20 trabajadoras de la UF y las más de 60 trabajadoras de niñez para acompañar a niñas, adolescentes y mujeres adultas que atraviesan situaciones de violencia. El mismo fue realizado en la fachada del edificio por los artistas brownianos Gabo (@gabolunarte), Tin (@tin_rocktambulo), Heber (@heb_martinez) y Eki (@eki.besada.arte). “Para nosotros es un verdadero orgullo haber concretado estas obras de refacción e infraestructura en la Unidad de Fortalecimiento para la Salida de las Violencias, un espacio fundamental que brinda asistencia y contención a mujeres en situación de violencia y también protección a niños y niñas en situación de maltrato”, destacó el intendente de Almirante Brown, Cascallares. Cabe destacar que en el edificio funciona tanto la Unidad de Fortalecimiento para la salida de las violencias como la Dirección General de promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, dependientes de la Secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos de Almirante Brown.

Both comments and pings are currently closed.