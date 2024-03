Por el escándalo de los sueldos, Javier Milei echó al secretario de Trabajo

El presidente Javier Milei echó al secretario de Trabajo de la Nación, Omar Yasín, luego del escándalo que provocó el aumento de los suelos de los altos cargos del Gobierno. La noticia fue confirmada por el mismo mandatario, quien planteó: “El consenso era que teníamos que quedar con los sueldos congelados”. Tras el escándalo generado a raíz de los incrementos contemplados en un decreto que llevaba su firma explicó: “En el mes de enero dimos la orden de que no se iban a aumentar los sueldos del personal jerárquico. Cuando se dio el primer aumento del 16% no se le dio a los cargos políticos. Lo que sucede es que se llega a un acuerdo de paritarias, hay una nueva suba de salarios y se dispara un decreto que había enviado Cristina Kirchner, que señalaba que estos puestos jerárquicos no podían ganar menos que las personas que están por debajo en la estructura y ahí se disparó el aumento”. “Frente a esa situación tomamos dos medidas: el sábado mandé un decreto donde se retrotrae ese aumento. Como eso se ha depositado, el mes que viene se descuenta, porque seguimos con la tesitura de que el ajuste lo pagan todos, en especial la política. Además, he despedido al Secretario de Trabajo”, anunció el Presidente en declaraciones a LN+. Y agregó: “Lo están notificando en este momento. Lo despedí por un error que no debió haber sucedido. Porque esto fue aclarado en enero, que el consenso era que nosotros teníamos que quedar con los sueldos congelados”, planteó. Al respecto del intercambio que mantuvo con la exvicepresidente Cristina Kirchner a través de las redes sociales, el Presidente expuso que “cuando la discusión avanza, ella no se hace cargo de su decreto, como no se hace cargo de muchas cosas”. “Ella está muy preocupada por los jubilados, entonces de dije que resigne su jubilación de privilegio de más de 14 millones de pesos y que, ya que está tan comprometida, vaya por la mínima. Lejos de darme una respuesta, hizo psicología barata. Técnicamente se llama falacia de la pista falsa. Yo le planteé un tema y ella contestó cualquier cosa. Yo estoy tranquilo, la que tiene que estar nerviosa es ella”, sostuvo Milei. “Antes, cuando la casta política se subía las dietas quedaban expuestos, hoy con la velocidad que viaja la información, todos los funcionarios quedan escrachadísimos. Crearon mecanismos para que se dispare (el sueldo) automáticamente sin tener que levantar la manito. En ese contexto, todas estas cosas están escondidas y salvo que seas un experto en esta maraña no te das cuenta”, indicó. Al respecto de la decisión tomada por el presidente de la Cámara de Diputados y su par del Senado, el mandatario se sinceró: “En las cámaras, tanto Martín (Menem) como Victoria (Villarruel) pensaron que era aumento para la gente de planta y se lo dieron. Después se dieron cuenta de lo que implicaban y hubo que retrotraerlo. La realidad es que no estamos tan entrenados, es cierto, y cada vez que tocamos algo sale pus de todos lados, y a veces se salpica. Pero fue retrotraído y eso es lo importante”.

