Provincia y municipio anunciaron una nueva vacuna obligatoria para personas gestantes

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Almirante Brown anunciaron que la vacuna para personas gestantes contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), principal causante de bronquiolitis, se suma al Calendario Nacional de Vacunación. Esta nueva vacuna está disponible desde el 1° de marzo en todos los vacunatorios provinciales y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de forma gratuita con el objetivo de prevenir este virus que es la primera causa de bronquiolitis que afecta principalmente a menores de un año. En este sentido, su aplicación durante el embarazo previene las formas graves de bronquiolitis en los primeros meses de vida de las y los bebés, ya que los anticuerpos de la vacuna se transmiten a través de la placenta y la lactancia, protegiendo a las y los recién nacidos. La nueva vacuna está indicada para personas gestantes entre la semana 32 y la semana 36 y la misma se puede aplicar junto a otras vacunas del embarazo. El intendente Mariano Cascallares recomendó a las gestantes acercarse al sistema sanitario e inmunizarse para que les brinde toda la información y puedan inmunizarse como lo manda el Calendario Nacional de Vacunación. Finalmente, desde la Secretaría de Salud precisaron que esta nueva dosis se coloca en los meses de marzo a julio debido al mayor aumento de circulación del virus y que con una sola aplicación ya se protege a los y las bebés.

