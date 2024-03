Cascallares acompañó a estudiantes en el inicio de clases en la escuela secundaria N° 39

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, acompañó a alumnos y alumnas en el inicio de clases del Ciclo Lectivo 2024 en la Escuela Secundaria N°39, desde donde destacó la importancia de “seguir trabajando en la construcción de una educación pública de calidad”. La actividad se llevó adelante en el establecimiento educativo ubicado en la calle Presidente Perón N°367, y contó con la participación de su directora, Mariana Peruso, además de docentes, directivos e integrantes de la Comunidad Educativa. Se trata de una escuela ubicada en la localidad de Adrogué en la que durante el receso de verano el Municipio de Almirante Brown concretó una importante obra de ampliación mediante la construcción de dos nuevas aulas y dos dependencias administrativas en las que funcionarán la Preceptoría y Secretaría. También se materializó la construcción de una nueva vereda perimetral y el reacondicionamiento del baño para personas con discapacidad, el cual incluyó el reemplazo de los artefactos sanitarios existentes y también generando nuevas puertas de ingreso. Durante la actividad, Cascallares remarcó que “gracias al trabajo articulado con el Gobierno Provincial seguimos aportando por una educación pública de calidad”. Y completó: “Como cada año, aprovechamos el receso de verano y sumamos obras en distintos establecimientos que permitieron, como en el caso de esta querida escuela secundaria N°39, ampliar la matrícula de los estudiantes”. De la actividad participaron el presidente del Consejo Escolar, Ezequiel Mars; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola;el subsecretario de Infraestructura Escolar y Arquitectura, Sebastián Vestillero; el jefe Regional de Inspección Escolar, Leonardo Laflitto; la jefa de Educación Distrital, María Inés Centurión; la inspectora de Nivel Secundario, Pamela Flores, y la delegada Municipal de Adrogué, María José Zandonadi, entre otras autoridades.

