Paro de colectivos este jueves en el AMBA: qué líneas están afectadas

UTA confirmó una nueva medida de fuerza ante la disconformidad por los depósitos de los meses de enero y febrero. En el marco de la crisis generada por las medidas del Gobierno Nacional, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un nuevo paro de colectivos para este jueves 7 de marzo. 20 líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La medida de fuerza comenzará a la medianoche y afectará a unos La medida llega ante la disconformidad por los depósitos de los meses de enero y febrero, según explicaron desde el gremio. Qué líneas de colectivos del AMBA paran este jueves 7 de marzo 159

219

300

372

584

619

148

194

228

63

338

Both comments and pings are currently closed.