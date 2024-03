Cascallares convocó a ser innovadores, solidarios y cercanos para cuidar a los vecinos

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, abrió el Período de Sesiones Ordinarias 2024 del Concejo Deliberante local haciendo un repaso de las obras comprometidas por la Nación y que, a tres meses de iniciada la actual gestión nacional, no se reactivaron y se encuentran paralizadas. Agregó en ese sentido que desde el primer día se está gestionando de todas las formas posibles que estas obras continúen y se finalicen, por lo que se está a la espera de su reactivación. Durante su discurso, Mariano Cascallares aseguró que frente al contexto socioeconómico nacional ahora más que nunca “el camino es cuidando a nuestro pueblo” para lo cual convocó a ser “innovadores, solidarios y cercanos”. Ante los concejales de todos los bloques, la militancia y los vecinos, Mariano Cascallares señaló que en Alte Brown “venimos de un segundo mandato de grandes realizaciones en lo social, cultural, en materia educativa, como así también en obras estructurales y profundas transformaciones” a partir del apoyo de un gobierno nacional y provincial de nuestro mismo espacio político. Mencionó en ese contexto logros como el Paso Bajo Nivel de San Martín, las nuevas avenidas Tomás Espora, República Argentina y Capitán Olivera, el Parque Don Orione, el nuevo edificio de aulas de la Universidad Guillermo Brown (Unab) y el Parque Saludable Ramón Carrillo, por citar sólo algunas obras que hoy son una realidad. Producto de la gestión en las localidades y en los barrios enumeró como logros la iluminación de casi el 100% del distrito con tecnología Led, el avance del Plan de Forestación más grande de la historia de Alte Brown y el avance de la Unab que ya posee 4500 alumnos y 3 mil nuevos ingresantes. Y agregó que “en este tiempo nos encontramos frente a un cambio de paradigma, con un gobierno nacional de un signo político desconocido hasta ahora, que se muestra como lo nuevo pero que marca el regreso de las viejas recetas de ajuste y dolor para el pueblo”. El jefe comunal advirtió sobre el impacto y la dimensión de la crisis muy profunda en lo económico, que aceleradamente está impactando en lo social, en lo productivo, en lo laboral, y también en lo humano que padece nuestro pueblo. Añadió que la Nación interrumpió el envío de alimentos a comedores e instituciones mientras la demanda aumento un 50%. Y que la Nación neutralizó obras históricas que tenían un avance de entre el 55% y el 95% como el Viaducto de la Rotonda Los Pinos, y los Pasos Bajo Nivel de Rafael Calzada y Longchamps. “Desde el día uno estamos gestionando de todas las formas posibles que estas obras continúen y se finalicen. Esta situación nos preocupa, no solo por la parálisis en la construcción sino también por las consecuencias que trae en términos de pérdidas de puestos de trabajo”, señaló Cascallares. Finalizó asegurando que en Almirante Brown “vamos a trabajar más fuerte que nunca, para cuidar y mejorar todo lo conseguido con responsabilidad, solidaridad, cercanía, y una profunda vocación de servicio”. Cerró reinvindicando al Estado Presente, al equipo que conduce el Municipio de Alte Brown desde hace ocho años y a la buena política que tiene como último fin mejorarle la calidad de vida a nuestra gente.

