Javier Milei pronosticó una inflación del 15% para febrero

El presidente Javier Milei viajó este martes a la localidad bonaerense de San Nicolás para participar de la ExpoAgro 2024, la muestra agroindustrial más importante del país. Ante empresarios y productores del campo, el mandatario aseguró que el proceso de desinflación “es fuerte” y pronosticó que la inflación de febrero “va a estar en 15%”. Cuando en diciembre dio 25% fue un éxito, porque la verdad que los precios se retrajeron a la segunda semana. Este mes parece que la inflación va a estar en 15%“, afirmó Milei en sus declaraciones. “Ahora tenemos 9 mil millones de dólares más, lo que ven es que el sistema está más sano. A consecuencia de este conjunto de medidas, se traslada a la inflación.“, afirmó Milei en sus declaraciones. Acompañado por el diputado José Luis Espert, el Presidente destacó las medidas económicas que tomó el Gobierno durante estos tres meses de gestión y reconoció que aplicaron “una política súper dura” para el recorte de gastos. En ese marco, enumeró: “Echamos a 50.000 empleados públicos, cortamos de cuajo la obra pública y empezamos el saneamiento del Banco Central, que recibimos con US$ 11 mil millones de reservas netas y hoy hemos comprado 9000 millones”.

