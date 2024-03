Cascallares encabezó el cierre de la Colonia de Verano 2024 en Burzaco

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, participó junto a más de un centenar de niños y niñas de la actividad de cierre de la Colonia de Verano 2024 en el predio “Los Navales”, de la localidad de Burzaco. La jornada se desarrolló en el predio ubicado en la avenida Hipólito Yrigoyen N° 13.435, donde se llevó a cabo una muestra sobre todas las actividades acuáticas y deportivas aprendidas en las últimas semanas. “Estamos muy felices y orgullosos de haber llevado adelante un nuevo año consecutivo la Colonia de Verano 2024 junto a niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores de nuestro distrito, quienes aprendieron a nadar y realizaron diversas actividades recreativas, apostando a la inclusión y el encuentro”, remarcó Cascallares. Las actividades de la colonia en esta sede tuvieron lugar durante este verano de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, con profesores, coordinadores y profesionales del Instituto del Deporte del municipio browniano. Cabe destacar que las personas que formaron parte del proyecto en las cuatro sedes, pertenecientes en su mayoría a instituciones barriales, asistieron de forma gratuita para aprender a nadar, realizar actividades acuáticas y al aire libre, y participar de juegos de iniciación en distintos deportes, recibiendo también ropa, desayuno y almuerzo, además de los traslados correspondientes. En este sentido, además de Los Navales, las actividades se llevaron a cabo también durante enero y febrero en el predio María Reina de Glew, Los Pinitos y el Polideportivo de Ministro Rivadavia. En la jornada dijeron presente el presidente del Instituto Municipal del Deporte, Jonathan Frisa; el director general de Deportes, Juan Crupi; el coordinador de Eventos Deportivos, Pablo Bonacina; y el secretario General de UPCN de Almirante Brown, José Vélez, además de los padres y madres de los niños y niñas que asistieron a la Colonia.

