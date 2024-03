El Partido Justicialista convocó a una sesión para reorganizar el partido

Gildo Insfrán, gobernador de Formosa y presidente del Congreso Nacional del Partido Justicialista (PJ), convocó a una mesa política para reordenar el órgano partidario. Así lo comunicaron esta noche desde las redes sociales. “En el marco de un escenario de gravedad social e institucional que atraviesa nuestro país como consecuencia de las políticas de ajuste ejercidas por el actual gobierno, el Presidente del Congreso Nacional del Partido Justicialista, compañero Gildo Insfrán, convocará para el próximo 22 de marzo del corriente año a una sesión ordianaria del órgano partidario”, comienza el comunicado que compartieron a través de la cuenta de X (ex Twitter). Asimismo, dejan una clara consigna cuyo objetivo es abrir el juego a todos aquellos que se identifiquen como peronistas. Por eso, el documento compartido expresa: “Dentro del temario del Congreso se encuentra una convocatoria amplia a todos los sectores: trabajadores, gremiales, feministas, juventudes, productivos, sociales y todos aquellos y aquellas que se sienten parte del movimiento nacional y popular, a los fines de tratar su reorganización”. “En este sentido se someterá a consideración la conformación de una comisión de acción política, tratar la solicitud de licencia presentada por el compañero presidente del Consejo Nacional del Partido y asuntos administrativos de rigor”, finaliza. La cuenta del Partido Justicialista publicó el comunicado La cuenta del Partido Justicialista publicó el comunicado Quien propuso el llamado a una mesa de acción política fue Alberto Fernández, quien está de licencia de su cargo como presidente del Congreso Nacional del PJ, motivo por el que ahora, lo está ocupando el gobernador formoseño. Y además, tiene el aval de Cristina Fernández de Kirchner. Ambos coinciden y tiran para el mismo lado: es necesario renovar el partido, siempre y cuando no se pierda el foco de lo que sucede respecto a las políticas del gobierno de turno, de Javier Milei. De este encuentro que se llevará adelante el 22, tienen previsto definir una fecha para convocar a las elecciones abiertas dentro del partido. Apuntan a que todos puedan estar: desde los que conforman Unión por la Patria (UP) hasta los que no lo hacen pero, aún así, se autoperciben peronistas. Abrir el abanico de posibilidades hace que suenen hasta los nombres más impensados. Después de todo, son peronistas. Miguel Ángel Pichetto es uno de ellos. Guillermo Moreno, Juan Grabois, Juan Schiaretti. El Partido Justicialista busca agrandarse sumando a todas las vertientes que existen dentro del peronismo. En esta línea, el kirchnerismo apunta a tender puentes con otros representantes de la oposición en todo el país. Y por eso, hasta resuena el nombre de Martín Llaryora, gobernador de Córdoba y mayor referente del peronismo en su provincia. No obstante, desde el entorno más cercano al mandatario insisten en que no darán el brazo a torcer: “No nos vemos dando una pelea en el PJ. Nuestro objetivo es armar un espacio peronista anti kirchnerista. Buscar una masa crítica del peronismo, para generar un espacio desarrollista, productivo y federal”. El Congreso Nacional del PJ se reunirá el 22 de marzo El Congreso Nacional del PJ se reunirá el 22 de marzo Por su parte, y tal como indica el comunicado que publicaron desde el PJ, convocan a todos aquellos que “se sientan parte del movimiento nacional y popular” podrán volver a pisar la sede de Matheu 130. “Hay que convocar a todos. Hay que irlos a buscar. Para eso puede servir la mesa de acción política. Para designar dirigentes que construyan puentes. Ya lo hicimos en el 2019 y lo podemos volver a hacer”, indicaron dentro del partido evocando al pasado y planteando una estrategia que funcionó bien cinco años atrás. De nuevo, apelarán a la unidad. Desde el frente político, señalan que deben marcar una postura contundente en un momento tan delicado como el que atraviesa el país. Sin embargo, y al mismo tiempo, también pensar de cara al futuro.

