El municipio de Brown abrió la inscripción para mas de 130 cursos y talleres artísticos

El Municipio de Almirante Brown, a través del Instituto Municipal de las Culturas, lanzó la preinscripción para más de 130 cursos y talleres artísticos que se levarán adelante en las localidades de Adrogué, Burzaco, Malvinas Argentinas, Don Orione, Ministro Rivadavia, Longchamps y Glew. La inscripción es libre, gratuita y está disponible con cupos limitados desde este lunes 4 de marzo hasta el lunes 11, a través del siguiente formulario virtual: https://forms.gle/ YWuiispKWcr3siLU9 “Como cada año, invitamos a nuestros vecinos y vecinas a que se sumen a los talleres artísticos pensados para todas las edades. Este año contando con un amplio abanico de más de 130 propuestas que abarcan todas las disciplinas”, remarcó el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares. Además del formulario virtual, se pusieron a disposición de los vecinos y vecinas puntos de inscripción presencial en la Casa Municipal de la Cultura de Don Orione (Marechal y Eva Perón), la Casa de la cultura de Ministro Rivadavia (Motti de Muesca N°394) y en el CIC de Malvinas Argentinas (Pasteur y Lapacho). Las clases inician a partir del 1 de abril y en la última semana de marzo, se enviará a través del mail la confirmación de la vacante solicitada o la inclusión de una eventual lista de espera del curso. En total son 130 cursos para todas las edades: infantiles, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad, que abarcan todas las disciplinas artísticas como pintura, teatro, cine, música, instrumentos musicales y danzas. Entre los talleres se encuentran: murga uruguaya, guitarra, piano, percusión, canto, danza clásica, danzas urbanas, danza jazz, expresión corporal, taller de cine documental, acuarela, muralismo, dibujo, pintura, actuación, teatro infantil, teatro adolescente y de adultos. Toda la información pertinente acerca del detalle de cada actividad y su respectiva sede se brindará durante el proceso de preinscripción. Para más información se recomienda ingresar en https://www.facebook.com/ InstitutoDeLasCulturasBrown

