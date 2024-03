Pablo Moyano anunció que la CGT convocará a los gobernadores antes del “Pacto del 25 de Mayo”

Luego del discurso del presidente Javier Milei en apertura de sesiones, el secretario adjunto de Camioneros e integrante de Confederación General del Trabajo (CGT), Pablo Moyano, reveló que convocarán a los gobernadores previo al “pacto del 25 de Mayo” que anunció el libertario. vamos a convocar a los gobernadores desde la CGT para decirles que no pueden votar estas leyes que van en contra de los intereses de los argentinos”, indicó Moyano en declaraciones radiales. “Nosotros también”, indicó Moyano en declaraciones radiales. El dirigente sindical, agregó: “Les diría que tengan dignidad, que ninguno se deje apretar y que no voten en contra de los trabajadores porque van a ser recordados por haber apoyado un paquete de leyes que va contra los intereses de los laburantes”. Consultado por medidas de fuerzas futuras, Moyano dijo que “no se descarta un gran paro nacional, y hay otros compañeros que están ideando la posibilidad de hacer acciones masivas en las principales ciudades del país el mismo día”. “Callados o mirando por televisión cómo se cae el país o cómo este tipo nos está destruyendo no nos vamos a quedar”, sentenció el hijo de Hugo Moyano y uno de los dirigentes sindicales más duros. Las palabras de Moyano se dan dos días después del discurso del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones. Allí, el mandatario no solo convocó a un pacto político para el próximo 25 de mayo, sino que también reflotó la ley de Bases.

